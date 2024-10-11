Развязка — наше все. В Пушкине готовятся строить путепровод, о котором спорили еще 10 лет назад

С траектории известного, хоть пока и не построенного, Тярлевского путепровода в Пушкине убирают последние препятствия. Против него протестовали жители, а потом его вносили в список платных переездов.
На сайте КГИОП опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы по поводу земельного участка в Пушкине. Здесь, в районе пересечения Московского и Фильтровского шоссе, собираются строить километровый виадук через железнодорожные пути Витебского направления, который упрется в исторические Московские ворота. Это давняя и шумная история.
Само исследование заказывало АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», которое ранее получило контракт за 53 млн на разработку ППТ и проектирование для строительства путепровода с подходами, он еще исполняется. Обследовали участок протяженностью под 2 км, который частично находится в границах так называемого «Отдельного парка» между Московским шоссе, Софийским бульваром, Павловским шоссе, Парковой улицей и, собственно, линией железной дороги.
По большей части путепровод пойдет по магистралям существующих дорог — Московского и Фильтровского шоссе, Удаловской и Угловой улиц. Кроме того, здесь много инфраструктурных объектов и частных домов. Так что шурфов пришлось бить меньше, чем обычно; по итогам исследования объекты археологического или культурного наследия (ОКН) здесь не выявлены, что позволяет выдать положительное заключение на строительство. При этом самих ОКН вокруг хватает — это и парк, и Московские ворота, и два каменных моста в поселке Тярлево, что к востоку от железной дороги.
Между тем археология в данном случае не ключевое. Этот путепровод еще более 10 лет назад вызвал серьезный протест со стороны местных жителей, в том числе из Тярлево, где тогда прошли общественные слушания. Именно тогда виадук появился в адресной программе, однако прозорливые чиновники, которых цитировал БН, как чувствовали, что «раньше 2025 года не построят».
Вопросы вызывало и вызывает не только судьба окрестных участков и домов, но и распределение транспортных потоков. Согласно документации КГА, это будет 4-6 полосный путепровод, который упрется непосредственно в исторические Московские ворота на перекрестке Московского шоссе и Софийского бульвара. Сейчас они пропускают сквозь себя двухполосную дорогу. По состоянию на данный момент эта дорога — выявленный объект культурного наследия, так как здесь проходила трасса, проложенная еще в 18-м веке. Этим летом было подготовлено обоснование для исключения ее из охранного списка, однако она до сих пор в реестре памятников.
К югу от ворот — Колонистский пруд. Если предположить, что Московское шоссе поведут более широким участком к северу от них, все равно остается вопрос, что делать этому потоку на Т-образном перекрестке Московского переулка и Госпитальной улицы.
При этом сомнений в том, что действующий железнодорожный переезд в створе Московского шоссе с его заторами не способен нормально проглотить весь автомобильный поток, нет. Не было и десять лет назад, но тогда чиновники Пушкинского района говорили в сюжете телеканала НТВ, что переезд надо уводить на 3 км севернее, на магистраль Детскосельского бульвара. «Связать Московское шоссе и Петербургское шоссе, — говорил тогда замглавы администрации Денис Матвеев. — И тогда часть транспорта Славянки, часть транзитников будет миновать центральную часть Пушкинского района».
Все мечты должны сбываться, и этот второй путепровод строится в рамках Южной широтной магистрали, которую прокладывает компания ВАД. Не совсем там, где предлагали в администрации, а еще чуть севернее, за Буферным парком.
Вот только так называемого Тярлевского путепровода это не отменило. Еще в 2016 году он попал в соглашение между городом и РЖД о сотрудничестве в плане ликвидации сложных переездов. В 2018-м виадук на 24-м километре железнодорожного перегона Царское Село — Павловск снова оказался во внушительной программе РЖД, где солировал, конечно, Цимбалинский путепровод и где ждали федерального софинансирования.
Тогда же впервые прозвучало, что путепровод в Пушкине могут построить по иной схеме — инвестиционной. Вместе с ним на это претендовали также переезды на Краснопутиловской улице и улице Юннатов. Незадолго до этого город подписал соглашение с ООО «Санкт-Петербургская платная дорога», которое как раз хотело сооружать путепроводы на условиях концессии и будущего платного проезда по ним.
Все шло ни шатко ни валко, но пушкинский адрес никуда из этого перечня не выпадал как минимум до 2021 года, когда губернатор Беглов сообщил президенту о платных переездах. По данным «Фонтанки», к тому времени рассматривалось более 15 путепроводов, и Тярлевский был среди первоочередных — вместе с Краснопутиловской улицей, Туристской, магистралью М-15 на юге города, Усть-Ижорским шоссе и улицей Димитрова. Примечательно, что часть этих адресов буквально недавно обещали реанимировать в плане финансирования и проектирования.
Для чего нужен пушкинский путепровод, власти неоднократно разъясняли. Например, с его строительством связывали возможность запуска «Ласточек» в Пушкин и Павловск. А еще раньше он попал в масштабную схему транспортного обеспечения территории кампуса СПбГУ. На схеме он обозначен под номером 13.
Сам по себе кампус и технологическая долина университета — это чуть ли не главный транспортный хит Петербурга: в схему включены и ВСМ Москва — Петербург, и трамвай «Купчино — Шушары — Славянка», и продолжение Кировско-Выборгской линии метро, и Южная широтная магистраль. Однако с концессионными проектами платных переездов никакого значимого прогресса не заметно, хотя комитет по инвестициям по-прежнему сообщает, что прорабатывает этот вопрос. Судя по готовности города платить за проектирование, с Тярлевским путепроводом в Пушкине решили не ждать. По данным «Фонтанки», в проекте адресной инвестиционной программы на ближайшие три года значится, что проект закончат в 2025 году.