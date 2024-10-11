Развязка — наше все. В Пушкине готовятся строить путепровод, о котором спорили еще 10 лет назад

Источник: скриншот «Яндекс. Карты»







С траектории известного, хоть пока и не построенного, Тярлевского путепровода в Пушкине убирают последние препятствия. Против него протестовали жители, а потом его вносили в список платных переездов.



На сайте КГИОП опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы по поводу земельного участка в Пушкине. Здесь, в районе пересечения Московского и Фильтровского шоссе, собираются строить километровый виадук через железнодорожные пути Витебского направления, который упрется в исторические Московские ворота. Это давняя и шумная история.

Само исследование заказывало АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», которое ранее получило контракт за 53 млн на разработку ППТ и проектирование для строительства путепровода с подходами, он еще исполняется. Обследовали участок протяженностью под 2 км, который частично находится в границах так называемого «Отдельного парка» между Московским шоссе, Софийским бульваром, Павловским шоссе, Парковой улицей и, собственно, линией железной дороги.









По большей части путепровод пойдет по магистралям существующих дорог — Московского и Фильтровского шоссе, Удаловской и Угловой улиц. Кроме того, здесь много инфраструктурных объектов и частных домов. Так что шурфов пришлось бить меньше, чем обычно; по итогам исследования объекты археологического или культурного наследия (ОКН) здесь не выявлены, что позволяет выдать положительное заключение на строительство. При этом самих ОКН вокруг хватает — это и парк, и Московские ворота, и два каменных моста в поселке Тярлево, что к востоку от железной дороги.



Между тем археология в данном случае не ключевое. Этот путепровод еще более 10 лет назад вызвал серьезный протест со стороны местных жителей, в том числе из Тярлево, где тогда прошли общественные слушания. Именно тогда виадук появился в адресной программе, однако прозорливые чиновники, которых цитировал БН, как чувствовали, что «раньше 2025 года не построят».



Вопросы вызывало и вызывает не только судьба окрестных участков и домов, но и распределение транспортных потоков. Согласно документации КГА, это будет 4-6 полосный путепровод, который упрется непосредственно в исторические Московские ворота на перекрестке Московского шоссе и Софийского бульвара. Сейчас они пропускают сквозь себя двухполосную дорогу. По состоянию на данный момент эта дорога — выявленный объект культурного наследия, так как здесь проходила трасса, проложенная еще в 18-м веке. Этим летом было подготовлено обоснование для исключения ее из охранного списка, однако она до сих пор в реестре памятников.









К югу от ворот — Колонистский пруд. Если предположить, что Московское шоссе поведут более широким участком к северу от них, все равно остается вопрос, что делать этому потоку на Т-образном перекрестке Московского переулка и Госпитальной улицы.









При этом сомнений в том, что действующий железнодорожный переезд в створе Московского шоссе с его заторами не способен нормально проглотить весь автомобильный поток, нет. Не было и десять лет назад, но тогда чиновники Пушкинского района говорили в сюжете телеканала НТВ, что переезд надо уводить на 3 км севернее, на магистраль Детскосельского бульвара. «Связать Московское шоссе и Петербургское шоссе, — говорил тогда замглавы администрации Денис Матвеев. — И тогда часть транспорта Славянки, часть транзитников будет миновать центральную часть Пушкинского района».









Все мечты должны сбываться, и этот второй путепровод строится в рамках Южной широтной магистрали, которую прокладывает компания ВАД. Не совсем там, где предлагали в администрации, а еще чуть севернее, за Буферным парком.

















