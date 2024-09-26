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    Третий уровень. В Петербурге начали тянуть трамвайную линию «Славянка» над КАД

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    В Петербурге стартовал очередной этап строительства трамвайной линии «Славянка» по маршруту Купчино — Шушары — Славянка. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

    Новый этап строительства протянет трамвайную линию через кольцевую автодорогу (КАД). Конструкция будет выполнена в виде путепровода. Таким образом, трамвай по этому маршруту будет следовать на третьем уровне — если считать дорожную сеть под КАД первым, а саму кольцевую — вторым. Это первый в городе путепровод над КАД.

    Трамвайную линию строит «Балтнедвижсервис», генеральным подрядчиком выступает «АБЗ-Дорстрой». В настоящее время началась надвижка ферменной конструкции из металла над КАД. Длина путепровода составит 1,2 км, если считать подпорные стенки и ответвление на Вилеровский переулок. Длина непосредственно пролетного строения над кольцевой — 240 метров.

    Общая протяженность трамвайной линии составит 21 км, она включает в себя три моста и четыре путепровода.

    Строительство трамвайной линии осуществляется в рамках государственно-частного партнерства. Предполагается, что время ожидания трамвая составит около 5 минут, а время поездки из одного конца в другой — полчаса. «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть трамвай, который будет курсировать из Купчино в Славянку.

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