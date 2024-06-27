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    Зеленый, длинный и с двумя головами. Петербургу показали трамвай для линии от Купчино до Славянки

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    На Тверском механическом заводе электротранспорта собрали и покрасили кузов первого трамвая для концессионной линии «Купчино — Шушары — Славянка». Похожие возили пассажиров от закрытой «Ладожской».

    Как сообщает комитет по инвестициям 27 июня, всего создадут 22 таких вагона с двусторонним движением. 10 — к вводу участка до Шушар, еще 12 — к окончанию всего строительства. Ранее говорилось, что это 2025 и 2026 год соответственно.

    Речь идет о модели 71–932 «Невский». Такие же, но в другом цвете, ПК ТС изготавливала c 2023 года. Первые — к закрытию станции метро «Ладожская», чтобы они вышли на линию бесплатного шаттла до «Площади Александра Невского». Позже стало известно, что именно «Невские» будут возить пассажиров линии «Купчино — Шушары — Славянка» (или просто «Славянка»), которую по концессии с городом строит «Балтнедвижсервис», генеральный подрядчик — «АБЗ-Дорстрой». Протяженность ее составит 21 км, а поездка от «Купчино» до микрорайона Славянка продлится 30–40 минут.

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