Московское шоссе в историческом центре Пушкина рекомендовали не считать объектом культуры

Государственный эксперт рекомендовал отказать в признании объектом культурного наследия участок Московского шоссе в историческом центре Пушкина. Он пришел к выводу, что эта дорога не имеет градостроительной и культурной ценности. Акт соответствующей экспертизы опубликован на сайте комитета по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) 26 июня.
Искусствовед Алексей Хорликов проанализировал документы и осмотрел участок Московского шоссе от Московских ворот (н.
Сейчас Московское шоссе на этом участке окружено в том числе дореволюционными зданиями: например, это Дом-музей Чистякова, дом Фролова, НИИ Вавилова (в прошлом дача великого князя Бориса Владимировича) и другие. Есть и вкрапления советских современных построек, при этом историческая внутриквартальная структура сохранена, как отмечает эксперт. Вдоль всего шоссе — линии старых деревьев. Отдельный парк имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.
Однако историческая ценность дороги давно утрачена, поэтому в особой ее охране необходимости нет — делает вывод искусствовед.
«После строительства железнодорожного маршрута Витебской линии рассматриваемый участок дороги на окраине города утратил свою актуальность как основной путь, а застава при Московских воротах была упразднена. Таким образом, можно сделать вывод о том, что дорога носила обыденный характер и исторически не являлась ключевым элементом планировочной инфраструктуры города Пушкина», — сказано в акте экспертизы.
Не увидел автор и какой-либо градостроительной или научной ценности:
«В ходе современного градостроительного развития и урбанизации исторических территорий и поселений г. Пушкина рассматриваемый участок дороги утратил исторической облик, сохранив при этом лишь пространственную конфигурацию. Он не содержит исторических архитектурных или инженерных решений, которые представляют особенный интерес для изучения и сохранения истории транспортной инфраструктуры».
Экспертиза завершена 14 июня. Сейчас участок Московского шоссе от Московских ворот до железной дороги имеет статус выявленного объекта культурного наследия. После отказа в признании объектом культурного наследия с него должны будут снять и прежний охранный статус.
Среди дорог в Петербурге под особой защитой государства из-за культурной ценности сегодня находятся Павловское шоссе и часть Шлиссельбургского тракта.