Московское шоссе в историческом центре Пушкина рекомендовали не считать объектом культуры

Государственный эксперт рекомендовал отказать в признании объектом культурного наследия участок Московского шоссе в историческом центре Пушкина. Он пришел к выводу, что эта дорога не имеет градостроительной и культурной ценности. Акт соответствующей экспертизы опубликован на сайте комитета по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) 26 июня.

Фото: « Яндекс.Карты » Поделиться Поделиться





Московское шоссе Фото: из акта экспертизы (КГИОП) Поделиться Поделиться





Искусствовед Алексей Хорликов проанализировал документы и осмотрел участок Московского шоссе от Московских ворот (н. XIX века постройки) до линии Октябрьской железной дороги. Эта дорога была проложена в XVIII веке , чтобы связать царскую резиденцию с Петербургом и Москвой. По одну сторону от нее еще тогда организовали Отдельный парк, а по другую сторону было поселение немецких колонистов.



Сейчас Московское шоссе на этом участке окружено в том числе дореволюционными зданиями: например, это Дом-музей Чистякова, дом Фролова, НИИ Вавилова (в прошлом дача великого князя Бориса Владимировича) и другие. Есть и вкрапления советских современных построек, при этом историческая внутриквартальная структура сохранена, как отмечает эксперт. Вдоль всего шоссе — линии старых деревьев. Отдельный парк имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Однако историческая ценность дороги давно утрачена, поэтому в особой ее охране необходимости нет — делает вывод искусствовед.

Московские ворота. 1985 год. Автор неизвестен Фото: из акта экспертизы (КГИОП) Поделиться Поделиться





Фото: Google maps Поделиться Поделиться





«После строительства железнодорожного маршрута Витебской линии рассматриваемый участок дороги на окраине города утратил свою актуальность как основной путь, а застава при Московских воротах была упразднена. Таким образом, можно сделать вывод о том, что дорога носила обыденный характер и исторически не являлась ключевым элементом планировочной инфраструктуры города Пушкина», — сказано в акте экспертизы.

Не увидел автор и какой-либо градостроительной или научной ценности:

«В ходе современного градостроительного развития и урбанизации исторических территорий и поселений г. Пушкина рассматриваемый участок дороги утратил исторической облик, сохранив при этом лишь пространственную конфигурацию. Он не содержит исторических архитектурных или инженерных решений, которые представляют особенный интерес для изучения и сохранения истории транспортной инфраструктуры».

Экспертиза завершена 14 июня. Сейчас участок Московского шоссе от Московских ворот до железной дороги имеет статус выявленного объекта культурного наследия. После отказа в признании объектом культурного наследия с него должны будут снять и прежний охранный статус. Среди дорог в Петербурге под особой защитой государства из-за культурной ценности сегодня находятся Павловское шоссе и часть Шлиссельбургского тракта.