В Петербурге планируется до конца года заключить контракт на проектирование развязки на Краснопутиловской улице. Ее ждут много лет.

В Петербурге планируется до конца года заключить контракт на проектирование развязки на Краснопутиловской улице, которую ждут много лет.



Вопрос о путепроводе подняли в ЗакСе 30 августа в ходе нулевых чтений городского бюджета. Как пояснили в КРТИ, до конца 2024-го должны заключить контракт одновременно на разработку ППТ и проектно-изыскательские работы, срок завершения — 2026 год.

«Фонтанка» неоднократно рассказывала о заторах на Краснопутиловской из-за железнодорожного переезда. В разное время возникали различные проекты решения этой проблемы, в том числе в виде строительства платного переезда.



Еще один объект, который обсуждали на нулевых чтениях, — первый этап трассы М-15, которая должна появиться на юго-западе и которая известна как улица Маршала Мерецкова. Проектирование первого ее этапа — от проспекта Героев до Петергофского шоссе.

Далее потребуется принимать решение, как строить трассу через объект культурного наследия — парк Новознаменка, рассматривается вариант с тоннелем.

