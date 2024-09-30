Более 16 млрд рублей потратят на ВСМ в 2025 году

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. На строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируют выделить 16,2 млрд рублей, следует из пояснительной записки к документу.



Стоимость всего проекта ВСМ — более 2 трлн рублей. В Петербурге уже началась подготовка к строительству терминала, заказчиком которого выступает ОАО РЖД. В Северной столице строительство ВСМ пройдет в два этапа. На первом будет построена линия от Московского вокзала до станции Обухово, на втором — до границы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Целиком завершить проект планируется в 2028 году.



Ориентировочная стоимость билетов на ВСМ — около 10 тысяч рублей.

