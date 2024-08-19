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    В Петербурге расчерчивают Привокзальную площадь для терминала ВСМ

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    Смольный выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки территории (ППТ) Привокзальной площади для терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), который разместится у Московского вокзала. Документ был опубликован на сайте администрации Петербурга 19 августа.

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    Указано, что подготовка документации по ППТ должна быть выполнена до 21 февраля 2026 года. До 21 ноября 2024 года все заинтересованные могут подавать свои предложения по проекту планировки.

    В границы ППТ входит непосредственно сама Привокзальная площадь (2,25 га), участок Днепропетровской улицы от Транспортного переулка до улицы Черняховского, а также станция метро «Лиговский проспект — 2».

    Работы по подготовке ППТ финансируются за счет бюджета Петербурга.

    Ранее стало известно, что Градостроительный совет одобрил эскиз терминала ВСМ. «Фонтанка» показывала, каким он будет.

    Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируется завершить в 2028 году. Ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строительством по концессионному соглашению займется компания «ВСМ Две столицы». Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей.

    Заказчиком проекта терминала ВСМ в Петербурге является ОАО «РЖД», генподрядчиком выступает АО «Ленгипротранс», проектной организацией — ООО «Первый проектный институт».

    Проект ВСМ в Петербурге должен быть реализован в два этапа. Первый этап — строительство линии от Московского вокзала до станции Обухово. Второй этап — строительство линии от станции Обухово до границы Санкт-Петербурга и Ленобласти.

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