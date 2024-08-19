В Петербурге расчерчивают Привокзальную площадь для терминала ВСМ

Смольный выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки территории (ППТ) Привокзальной площади для терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), который разместится у Московского вокзала. Документ был опубликован на сайте администрации Петербурга
Указано, что подготовка документации по ППТ должна быть выполнена до
В границы ППТ входит непосредственно сама Привокзальная площадь (
Работы по подготовке ППТ финансируются за счет бюджета Петербурга.
Ранее стало известно, что Градостроительный совет одобрил эскиз терминала ВСМ. «Фонтанка» показывала, каким он будет.