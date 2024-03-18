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    Как будет выглядеть Цимбалинский путепровод после реконструкции

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    6 комментариев

    Стало известно, как будет выглядеть Цимбалинский путепровод после реконструкции. Архитектурную концепцию проекта 18 марта опубликовал паблик «ВКонтакте» «Муниципальное образование № 72».


    Как отмечается, концепцию по запросу главы МО Павла Швеца муниципалитету предоставило ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

    Швец в комментарии «Фонтанке» отметил, что из схем можно увидеть, на уровне каких этажей будут находиться шумозащитные экраны. Например, напротив дома № 27 по улице Белы Куна — на уровне 4 этажа.

    Осенью 2023 года был проведен третий по счету конкурс по поиску подрядчика на реконструкцию Цимбалинского путепровода, первые два были отменены из-за вопросов со стороны УФАС. По данным «Фонтанки», в третьем конкурсе победу одержало ПО «Возрождение».


    «Фонтанка» рассказывала, что после реконструкции от исторического путепровода, одного из самых старых в Петербурге, мало что останется. Градозащитники просили сохранить дореволюционную конструкцию, оставив ее для пешеходов и велосипедистов.

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    Комментарии 6

    Гость18 Мар 2024 в 14:01
    Да ладно вам, выборы закончились, можно завязывать с этой лапшой.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 13:58
    № 72.
    № 27.
    +1−0
    Гость18 Мар 2024 в 13:55
    Никогда он не будет так выглядеть. Это - фсё!
    +0−1
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