Стало известно, как будет выглядеть Цимбалинский путепровод после реконструкции. Архитектурную концепцию проекта 18 марта опубликовал паблик «ВКонтакте» «Муниципальное образование
Как отмечается, концепцию по запросу главы МО Павла Швеца муниципалитету предоставило ГКУ «Дирекция транспортного строительства».
Швец в комментарии «Фонтанке» отметил, что из схем можно увидеть, на уровне каких этажей будут находиться шумозащитные экраны. Например, напротив дома
Осенью 2023 года был проведен третий по счету конкурс по поиску подрядчика на реконструкцию Цимбалинского путепровода, первые два были отменены из-за вопросов со стороны УФАС. По данным «Фонтанки», в третьем конкурсе победу одержало ПО «Возрождение».
«Фонтанка» рассказывала, что после реконструкции от исторического путепровода, одного из самых старых в Петербурге, мало что останется. Градозащитники просили сохранить дореволюционную конструкцию, оставив ее для пешеходов и велосипедистов.