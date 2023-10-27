Круг замкнулся. Комиссия в третий раз подвела итоги конкурса на перестройку Цимбалинского путепровода

Закупочная комиссия подвела итоги конкурса на реконструкцию Цимбалинского путепровода в Петербурге. Победителем снова стало ПО «Возрождение».



Протокол опубликован 26 октября. Он обезличен, но по нему видно, что заявка была одна, цена в ней снижена с 9,275 млрд рублей до 9,135 млрд рублей. Она была признана соответствующей требованиям, контракт решено заключить с единственным участником.



По данным «Фонтанки», этот участник — ПО «Возрождение». Оно выиграло конкурс, когда его проводили в первый раз, однако затем ФАС развернула процедуру из-за недочетов в банковской гарантии другого претендента. Во второй раз победу одержала компания «ДСК Автобан», но ситуация повторилась. После этого и объявили новый раунд сбора заявок, на который, как теперь выясняется, заявилось только «Возрождение».

