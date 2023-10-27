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    Круг замкнулся. Комиссия в третий раз подвела итоги конкурса на перестройку Цимбалинского путепровода

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    Закупочная комиссия подвела итоги конкурса на реконструкцию Цимбалинского путепровода в Петербурге. Победителем снова стало ПО «Возрождение».

    Протокол опубликован 26 октября. Он обезличен, но по нему видно, что заявка была одна, цена в ней снижена с 9,275 млрд рублей до 9,135 млрд рублей. Она была признана соответствующей требованиям, контракт решено заключить с единственным участником.

    По данным «Фонтанки», этот участник — ПО «Возрождение». Оно выиграло конкурс, когда его проводили в первый раз, однако затем ФАС развернула процедуру из-за недочетов в банковской гарантии другого претендента. Во второй раз победу одержала компания «ДСК Автобан», но ситуация повторилась. После этого и объявили новый раунд сбора заявок, на который, как теперь выясняется, заявилось только «Возрождение».

    Впрочем, пока не ясно, по какому протоколу и по какой цене компания подпишет контракт. Дело в том, что «Возрождение» успело оспорить в арбитраже еще самое первое решение ФАС, которое и не позволило ему сразу получить подряд. Если это определение суда останется в силе, это означает, что весь процесс надо вернуть еще к первому протоколу, который изначально делал «Возрождение» победителем. И тогда компания предложила цену в 9,274 млрд рублей.

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