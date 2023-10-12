Цимбалинский тупик. Исторический путепровод запутался в заказчиках и бенефициарах

Резонансный контракт на строительство Цимбалинского путепровода уже дважды находил своего обладателя — и их дважды разлучали. Те, кто смотрят на это дело изнутри, говорят: в это можно играть бесконечно.
Контракт на реконструкцию (а по сути, на строительство нового) Цимбалинского путепровода должен стать одним из крупнейших мостостроительных подрядов города, пока не доехали до подписания Большой Смоленский мост или, чего доброго, переправа в составе ШМСД. Однако процесс, который долгое время был неочевидным по градостроительным соображениям, теперь тормозит игра в гляделки между антимонопольной службой и банками.
Конкурс объявили еще в середине июля, стоимость впечатляла — 9,3 млрд рублей. Времени на всё дали до осени 2027 года, а то, что в титуле значится как реконструкция, на самом деле является полноценной стройкой: вместо двухполосной дороги здесь появится четырехполосная, сделают новые подъезды, велодорожку. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как градозащитники пытались отстоять исторический путепровод, которому больше 100 лет (например, сделав его полностью пешеходным и велосипедным), но РЖД не скрывали своих планов решить вопрос более радикально. Затем конструкцию передали городу, и вот он уже объявил конкурс по стоимости вдвое выше, чем предполагалось несколько лет назад.
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Однако за время пути. Замена Цимбалинского путепровода подорожала вдвое, пока ее проектировали
В конце августа наконец подвели итоги, выиграло ПО «Возрождение» — традиционный подрядчик города (именно эта компания в том числе капитально ремонтировала Биржевой мост, а сейчас строит рядом с ним подземный переход под площадью Академика Лихачева). Но подписание контракта тормознули двумя жалобами. Одну подало ООО «Регион групп», созданное в Москве только в феврале этого года: у него были претензии к извещению о закупке и противоречивым сведениям по авансу. Жалобу предсказуемо признали необоснованной.
Вторую — ДСК «Автобан», и это серьезнее. Выручка компании за прошлый год превысила 140 млрд, это один из крупнейших отраслевых игроков, работающий на федеральных трассах, директором и совладельцем которого является Алексей Андреев — депутат Думы ХМАО-Югры в пяти созывах подряд. Именно эту компанию перед этим сняли с конкурса по Цимбалинскому путепроводу, оставив «Возрождение» без конкуренции, так как комиссии не понравилась предоставленная участником независимая банковская гарантия, она ее не приняла и признала заявку не соответствующей требованиям.
Если коротко: ДСК «Автобан» показал гарантию от Росбанка. В ее условиях значилось, что она обеспечивает обязательства подрядчика по заключению контракта перед бенефициаром. Но в том-то и специфика, что формальным бенефициаром от города выступает комитет по госзаказу, а реальным заказчиком, который подписывает контракт, — дирекция транспортного строительства. Одновременно указывалось, что право требования по гарантии может быть передано новому заказчику, если он сменится, — но как тогда быть с пресловутым бенефициаром, который тоже может смениться?
Именно эти аргументы сняли «Автобан» с пробега, и именно их он оспаривал, но в итоге жалобу отозвал, да она и не понадобилась. Дело в том, что ФАС провела внеплановую проверку в связи с претензиями участников и сама развернула конкурс, но по-своему. Антимонопольщики не спорят с закупочной комиссией, раз уж ей не нравится гарантия, но пишут: хорошо, банк в данном случае нарушил требования вашего извещения о конкурсе и из-за его недобросовестных действий от контракта отодвинули участника, — так давайте тогда отменим протокол и дадим еще время на заявки.
Собеседники, знакомые с ходом событий, говорят: еще пару лет назад такого бы не произошло. Но в 2021 году изменили 44-ФЗ о закупках, включив в субъекты контроля (за которыми следит ФАС) банки и гарантийные организации. До этого все риски лежали на участнике конкурса, и что там ему в банке прописали, он должен был вычитывать самостоятельно, ведь при любой ошибке его снимали с торгов. «Сегодня в практике есть случаи, когда банковские организации не соблюдают требования 44-ФЗ. Это приводит к ограничению прав участников и затягиванию сроков проведения закупки. Изменения в законодательство направлены на пресечение и предупреждение подобных нарушений», — говорилось в сообщении на сайте ФАС. Вот это и произошло в случае с Цимбалинским путепроводом: все согласились, что гарантия банка не годится, но не наказывать же за это участника, давайте он выйдет и зайдет нормально.
Сроки продлили, заявки начали принимать заново. Пришло уже трое участников, одного отцепили. В этот раз победил-таки «Автобан»: комиссия оценила их с «Возрождением» опыт одинаково, но московский мегаподрядчик чуть сильнее сбил цену.
На этот раз жалобу подало ООО «Авангард», примерно настолько же известное в отрасли, как и «Регион групп» (да и созданное в конце 2022 года). Догадайтесь, что случилось потом. Правильно: саму жалобу оперативно признали необоснованной и забыли, но провели внеплановую проверку. И что бы вы думали? Выяснили, что заявку третьего участника отклонили из-за слабой банковской гарантии, там снова заблудились в бенефициарах и заказчиках. А значит, надо всё развернуть и дать возможность претендентам на контракт принести уже, наконец, нормальные бумаги из банков. Таким образом ДСК «Автобан», благодаря возросшей ответственности банков, сперва получил доступ к контракту, а теперь из-за этого же — потерял.
Новый срок по приему заявок от участников — 24 октября. Если кто-то снова что-то напутает в гарантии — сценарий известен. Вряд ли лишние несколько недель или даже месяцев могут радикально изменить состояние конструкции, которая слишком давно дышит на ладан. Но в комментариях под новостями «Фонтанки», конечно, понятная интонация: «Пока они торгуются, Цимбалинский путепровод рухнет окончательно».
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»