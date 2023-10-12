Цимбалинский тупик. Исторический путепровод запутался в заказчиках и бенефициарах

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Однако за время пути. Замена Цимбалинского путепровода подорожала вдвое, пока ее проектировали

В конце августа наконец подвели итоги, выиграло ПО «Возрождение» — традиционный подрядчик города (именно эта компания в том числе капитально ремонтировала Биржевой мост, а сейчас строит рядом с ним подземный переход под площадью Академика Лихачева). Но подписание контракта тормознули двумя жалобами. Одну подало ООО «Регион групп», созданное в Москве только в феврале этого года: у него были претензии к извещению о закупке и противоречивым сведениям по авансу. Жалобу предсказуемо признали необоснованной.



Вторую — ДСК «Автобан», и это серьезнее. Выручка компании за прошлый год превысила 140 млрд, это один из крупнейших отраслевых игроков, работающий на федеральных трассах, директором и совладельцем которого является Алексей Андреев — депутат Думы ХМАО-Югры в пяти созывах подряд. Именно эту компанию перед этим сняли с конкурса по Цимбалинскому путепроводу, оставив «Возрождение» без конкуренции, так как комиссии не понравилась предоставленная участником независимая банковская гарантия, она ее не приняла и признала заявку не соответствующей требованиям.



Если коротко: ДСК «Автобан» показал гарантию от Росбанка. В ее условиях значилось, что она обеспечивает обязательства подрядчика по заключению контракта перед бенефициаром. Но в том-то и специфика, что формальным бенефициаром от города выступает комитет по госзаказу, а реальным заказчиком, который подписывает контракт, — дирекция транспортного строительства. Одновременно указывалось, что право требования по гарантии может быть передано новому заказчику, если он сменится, — но как тогда быть с пресловутым бенефициаром, который тоже может смениться?



Именно эти аргументы сняли «Автобан» с пробега, и именно их он оспаривал, но в итоге жалобу отозвал, да она и не понадобилась. Дело в том, что ФАС провела внеплановую проверку в связи с претензиями участников и сама развернула конкурс, но по-своему. Антимонопольщики не спорят с закупочной комиссией, раз уж ей не нравится гарантия, но пишут: хорошо, банк в данном случае нарушил требования вашего извещения о конкурсе и из-за его недобросовестных действий от контракта отодвинули участника, — так давайте тогда отменим протокол и дадим еще время на заявки.



Собеседники, знакомые с ходом событий, говорят: еще пару лет назад такого бы не произошло. Но в 2021 году изменили 44-ФЗ о закупках, включив в субъекты контроля (за которыми следит ФАС) банки и гарантийные организации. До этого все риски лежали на участнике конкурса, и что там ему в банке прописали, он должен был вычитывать самостоятельно, ведь при любой ошибке его снимали с торгов. «Сегодня в практике есть случаи, когда банковские организации не соблюдают требования 44-ФЗ. Это приводит к ограничению прав участников и затягиванию сроков проведения закупки. Изменения в законодательство направлены на пресечение и предупреждение подобных нарушений», — говорилось в сообщении на сайте ФАС. Вот это и произошло в случае с Цимбалинским путепроводом: все согласились, что гарантия банка не годится, но не наказывать же за это участника, давайте он выйдет и зайдет нормально.



Сроки продлили, заявки начали принимать заново. Пришло уже трое участников, одного отцепили. В этот раз победил-таки «Автобан»: комиссия оценила их с «Возрождением» опыт одинаково, но московский мегаподрядчик чуть сильнее сбил цену.



На этот раз жалобу подало ООО «Авангард», примерно настолько же известное в отрасли, как и «Регион групп» (да и созданное в конце 2022 года). Догадайтесь, что случилось потом. Правильно: саму жалобу оперативно признали необоснованной и забыли, но провели внеплановую проверку. И что бы вы думали? Выяснили, что заявку третьего участника отклонили из-за слабой банковской гарантии, там снова заблудились в бенефициарах и заказчиках. А значит, надо всё развернуть и дать возможность претендентам на контракт принести уже, наконец, нормальные бумаги из банков. Таким образом ДСК «Автобан», благодаря возросшей ответственности банков, сперва получил доступ к контракту, а теперь из-за этого же — потерял.



Новый срок по приему заявок от участников — 24 октября. Если кто-то снова что-то напутает в гарантии — сценарий известен. Вряд ли лишние несколько недель или даже месяцев могут радикально изменить состояние конструкции, которая слишком давно дышит на ладан. Но в комментариях под новостями «Фонтанки», конечно, понятная интонация: «Пока они торгуются, Цимбалинский путепровод рухнет окончательно».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»