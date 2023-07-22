    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    753мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.38eur100.66

    Подземный переход у Биржевого моста подорожал почти вдвое. Его пришлось вписывать в контекст и «высекать в граните»

    629
    обсудить

    Смольный намерен изменить условия контракта на строительство подземного перехода под площадью Академика Лихачева. При его сооружении обнаружились дополнительные работы.

    Проект постановления о перераспределении средств на дорожные объекты и станции метро опубликован накануне, «Фонтанка» рассказывала о нем.

    Согласно пояснительной записке, изначально стоимость контракта на подземный переход составляла 420 млн рублей, однако затем проект вышел из главгосэкспертизы с увеличением сметной стоимости. В состав его включили работы, не учтенные изначально: утвердили фундамент на свайном основании из буронабивных свай и увязали вид перехода с окружающей застройкой, «для чего применяется покрытие пола и стен из гранитных плит». Кроме того, требуется геомониторинг окружающих зданий на период строительства, в затраты включили техприсоединение к электросетям. В итоге цена контракта вырастет с 420 млн до 720 млн.

    Напомним, подземный переход строит компания «Возрождение», которая ремонтировала Биржевой мост, часть работ были увязаны между собой. Переход под площадью Академика Лихачева должен появиться до конца 2024 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close