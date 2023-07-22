Подземный переход у Биржевого моста подорожал почти вдвое. Его пришлось вписывать в контекст и «высекать в граните»

Смольный намерен изменить условия контракта на строительство подземного перехода под площадью Академика Лихачева. При его сооружении обнаружились дополнительные работы.
Проект постановления о перераспределении средств на дорожные объекты и станции метро опубликован накануне, «Фонтанка» рассказывала о нем.
Согласно пояснительной записке, изначально стоимость контракта на подземный переход составляла 420 млн рублей, однако затем проект вышел из главгосэкспертизы с увеличением сметной стоимости. В состав его включили работы, не учтенные изначально: утвердили фундамент на свайном основании из буронабивных свай и увязали вид перехода с окружающей застройкой, «для чего применяется покрытие пола и стен из гранитных плит». Кроме того, требуется геомониторинг окружающих зданий на период строительства, в затраты включили техприсоединение к электросетям. В итоге цена контракта вырастет с 420 млн до 720 млн.
Напомним, подземный переход строит компания «Возрождение», которая ремонтировала Биржевой мост, часть работ были увязаны между собой. Переход под площадью Академика Лихачева должен появиться до конца 2024 года.