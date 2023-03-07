КГИОП одобрил строительство подземного перехода у Биржевого моста. Он вовсю строится

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга выдал положительное заключение на строительство подземного перехода под площадью Академика Лихачева. Собственно, большую часть подземных работ синхронизировали с ремонтом Биржевого моста.



Информация о положительном заключении появилась в реестре в конце февраля. «Указанные работы соответствуют требованиям режима ОЗРЗ-1(07)», — говорится в нем.



При этом о начале работ было заявлено еще несколько месяцев назад, сам контракт на проектирование и строительство заключили в сентябре. Как пояснили 7 марта в КРТИ, «строительство объекта ведется в зоне капитального ремонта Биржевого моста с непосредственной синхронизацией по проектным решениям и срокам выполняемых работ». В ноябре проект направили на рассмотрение в «Центр государственной экспертизы», после чего подрядчик приступил к выполнению подготовительных работ.

