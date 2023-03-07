    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, с-з

    750мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd75.47eur80.24

    КГИОП одобрил строительство подземного перехода у Биржевого моста. Он вовсю строится

    4415
    8 комментариев

    Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга выдал положительное заключение на строительство подземного перехода под площадью Академика Лихачева. Собственно, большую часть подземных работ синхронизировали с ремонтом Биржевого моста.

    Информация о положительном заключении появилась в реестре в конце февраля. «Указанные работы соответствуют требованиям режима ОЗРЗ-1(07)», — говорится в нем.

    При этом о начале работ было заявлено еще несколько месяцев назад, сам контракт на проектирование и строительство заключили в сентябре. Как пояснили 7 марта в КРТИ, «строительство объекта ведется в зоне капитального ремонта Биржевого моста с непосредственной синхронизацией по проектным решениям и срокам выполняемых работ». В ноябре проект направили на рассмотрение в «Центр государственной экспертизы», после чего подрядчик приступил к выполнению подготовительных работ.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Строительство ведется вне границ объектов культурного наследия, в зоне регулирования застройки, — сообщили в комитете. — В соответствии с замечанием государственной экспертизы подрядчик обратился в КГИОП за дополнительным согласованием. Стоит отметить, что при проектировании Биржевого моста разработаны отдельные тома и проведены три государственные историко-культурные экспертизы по мероприятиям по обеспечению сохранности зданий и сооружений, прилегающих к мосту и являющихся ОКН, например, по археологии в местах проведения работ, по зданию «Биржи». Две экспертизы согласованы КГИОП, третья согласована в Министерстве культуры (по объекту культурного наследия федерального значения «Биржа»)».

    В самом КГИОП также подтвердили, что 8 февраля 2023 года в комитет поступил проект строительства подземного пешеходного перехода, заключение выдали через 20 дней.

    Подземный переход строит компания «Возрождение», она же исполняет контракт на капремонт Биржевого моста, который уже открыт для движения. Непосредственно подземная часть работ по сооружению перехода была выполнена еще в начале октября, сообщал телеканал «Санкт-Петербург». Контракт рассчитан до конца 2024 года.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Биржевой мостПодземный переход
    ЛАЙК7
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close