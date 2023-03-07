КГИОП одобрил строительство подземного перехода у Биржевого моста. Он вовсю строится

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга выдал положительное заключение на строительство подземного перехода под площадью Академика Лихачева. Собственно, большую часть подземных работ синхронизировали с ремонтом Биржевого моста.
Информация о положительном заключении появилась в реестре в конце февраля. «Указанные работы соответствуют требованиям режима ОЗРЗ-1(07)», — говорится в нем.
При этом о начале работ было заявлено еще несколько месяцев назад, сам контракт на проектирование и строительство заключили в сентябре. Как пояснили 7 марта в КРТИ, «строительство объекта ведется в зоне капитального ремонта Биржевого моста с непосредственной синхронизацией по проектным решениям и срокам выполняемых работ». В ноябре проект направили на рассмотрение в «Центр государственной экспертизы», после чего подрядчик приступил к выполнению подготовительных работ.
«Строительство ведется вне границ объектов культурного наследия, в зоне регулирования застройки, — сообщили в комитете. — В соответствии с замечанием государственной экспертизы подрядчик обратился в КГИОП за дополнительным согласованием. Стоит отметить, что при проектировании Биржевого моста разработаны отдельные тома и проведены три государственные историко-культурные экспертизы по мероприятиям по обеспечению сохранности зданий и сооружений, прилегающих к мосту и являющихся ОКН, например, по археологии в местах проведения работ, по зданию «Биржи». Две экспертизы согласованы КГИОП, третья согласована в Министерстве культуры (по объекту культурного наследия федерального значения «Биржа»)».
В самом КГИОП также подтвердили, что 8 февраля 2023 года в комитет поступил проект строительства подземного пешеходного перехода, заключение выдали через 20 дней.
Подземный переход строит компания «Возрождение», она же исполняет контракт на капремонт Биржевого моста, который уже открыт для движения. Непосредственно подземная часть работ по сооружению перехода была выполнена еще в начале октября, сообщал телеканал «Санкт-Петербург». Контракт рассчитан до конца 2024 года.