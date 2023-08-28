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    В конкурсе на реконструкцию Цимбалинского путепровода определили победителя. Но процесс остановила жалоба

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    В конкурсе на реконструкцию Цимбалинского путепровода определили победителя. Но процесс остановила жалоба.

    Конкурс на реконструкцию Цимбалинского путепровода с разработкой рабочей документации выиграло АО «ПО "Возрождение"». Это следует из данных с сайта госзакупок. Однако определение поставщика было приостановлено по жалобам.

    Жалобы направили две компании — ООО «Регион Групп» и АО «ДСК "Автобан"». Обе жалобы в настоящее время находятся на рассмотрении. Первая указала, что заказчик «установил неправомерные требования в извещении о закупке», конкретнее — что в извещении установлен один процент аванса, в проекте контракта иной.

    Вторая жалоба, как указано на сайте, касается «нарушения порядка оценки заявки участника конкурса АО «ДСК "Автобан"». По мнению автора жалобы, это выразилось в отказе комиссии принять независимую гарантию обеспечения заявки.

    Поиск подрядчика на реконструкцию Цимбалинского путепровода власти объявили в июле. Максимальная стоимость составила 9,275 млрд рублей. Объект должен быть полностью готов к 5 ноября 2027 года. «Возрождение» предложило исполнить контракт за 9,274 млрд рублей — на 1 млн ниже максимальной стоимости.

    Реконструкция путепровода фактически представляет собой новое строительство. Ранее градозащитники пытались добиться сохранения Цимбалинского путепровода — одной из старейших в городе переправ. Однако после завершения проекта от нее практически ничего не останется. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории.

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