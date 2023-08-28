В конкурсе на реконструкцию Цимбалинского путепровода определили победителя. Но процесс остановила жалоба.



Конкурс на реконструкцию Цимбалинского путепровода с разработкой рабочей документации выиграло АО «ПО "Возрождение"». Это следует из данных с сайта госзакупок. Однако определение поставщика было приостановлено по жалобам.

Жалобы направили две компании — ООО «Регион Групп» и АО «ДСК "Автобан"». Обе жалобы в настоящее время находятся на рассмотрении. Первая указала, что заказчик «установил неправомерные требования в извещении о закупке», конкретнее — что в извещении установлен один процент аванса, в проекте контракта иной.