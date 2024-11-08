Переходы через рельсы и третья кольцевая. Смольный показал транспортный пятиугольник

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На совещании с участием вице-премьера Виталия Савельева губернатор Александр Беглов продемонстрировал пять мест, где будут прыгать через железнодорожные пути. Хорошая для автомобилистов новость — вы ждали эти адреса. Плохая для них же — маячит тень платного проезда.



Очередное совещание Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти прошло 8 ноября. По большей части — в закрытом для прессы режиме. Журналисты могли оценить только повестку, вступительное слово и пресс-подход Савельева и Беглова после мероприятия.

Из этого, впрочем, кое-что следовало. Губернатор вспомнил, разумеется, про ВСМ Москва — Петербург (это был один из четырех пунктов повестки). Затем — про Широтную магистраль скоростного движения (Савельев назвал ее приоритетом по сравнению с КАД-2), после — о полукольцах городской электрички с 23 станциями (подробнее «Фонтанка» писала об этом здесь) и обновлении электричек.

Между делом Беглов упомянул и строительство метро на юге города (через Пулково до «Экспофорума»). Этого не было в повестке, но цель понятна: Смольный не скрывает, что сам не потянет эту мега-стройку. Ему нужно полтриллиона рублей до 2030 года из федерального центра, и где, как не в присутствии замглавы правительства, об этом говорить? Монолог одновременно о метро и о ШМСД (для которой надо будет строить разводной мост через Неву) оставлял интригу — в каком качестве здесь присутствует глава компании БТС-Мост Руслан Байсаров. Подземку — а точнее, депо «Красносельское» — она уже строит, знакома не понаслышке и с мостовыми переходами. Сам бизнесмен, впрочем, воздержался от ответа на вопрос, будет ли его компания заявляться в качестве генподрядчика на южные направления метро (там она может это сделать, так как они не входят в контур контракта «Метростроя Северной столицы»)

Казалось, наименее важным был вопрос о конкретном путепроводе через железнодорожные пути. «Правительством Санкт-Петербурга определен перечень из пяти путепроводов на участках с интенсивным движением, — произнес Беглов. — Один из наиболее приоритетных — в створе улицы Салова. Прошу вашей поддержки в реализации этого пилотного проекта и внесения его в шестилетний план». Савельев ответил через час на пресс-подходе: «Мы рассматривали строительство путепроводов через железнодорожные пути, которые так или иначе создают определенный дискомфорт для горожан, и здесь мы тоже нашли решение».

«Фонтанка» знает стоимость этого решения. Сам путепровод — это, по сути, продолжение улицы Салова от Софийской до Седова с прыжком через пути Московского направления. Длина — почти полтора километра, шесть полос движения, в составе — две развязки. По данным издания, строительство только путепровода в створе улицы Салова расчетно может обойтись в 33,81 млрд рублей: 16,9 млрд рублей ждут от федерального бюджета, по 8,45 млрд — от города и из внебюджетных источников.

















Прямого указания нет, но формулировка «внебюджетные источники» и пропорции (половина от федералов, остальное от города и третьей стороны) очень напоминают классический для города образ концессии. Это бы не стало сенсацией: город многократно заявлял о намерении строить путепроводы на базе ГЧП и даже подписывал рамочные соглашения с потенциальными инвесторами. Некоторые из них сошли с лыжни по объективным причинам, но еще летом комитет по инвестициям сообщал «Фонтанке», что проекты концессионных путепроводов продолжают прорабатывать. Среди участников этой проработки называли компанию «Платная дорога Северной столицы» Алексея Строганова.

Концессия всегда подразумевала введение платного проезда, за счет которого инвестор отбивает свои расходы. «Такие проекты предполагают установление платного проезда для отдельных категорий транспортных средств (в основном грузовых), а также необходимость сохранения в соответствии с требованиями федерального законодательства об автомобильных дорогах бесплатного альтернативного проезда», — уточняют чиновники.

Путепровод в створе Салова в некотором смысле является аналогом Дальневосточной развязки, что на правом берегу Невы. Напомним, именно в Дальневосточную развязку будет уходить Большой Смоленский мост, чей трафик частично свяжут и с потоками ШМСД. Точно так же на левом берегу Большой Смоленский проспект завернет к развязке на Салова, откуда машины уйдут на север к Глухоозерскому шоссе и Смоляной улице.





Источник: скриншот «Яндекс карты»









На слайде справа видно, что все это рассматривается как один большой комплекс. Насколько большой — на слайде слева. По сути, проектировщики пытаются создать из существующих улиц и новых объектов южную часть внутригородской кольцевой (или дуговой магистрали). Кроме Большого Смоленского моста и путепровода на Салова, в этот перечень необходимых узлов входят развязка ШМСД с Союзным проспектом, Витебская развязка, тоннель под Кубинской улицей, связь улиц Васи Алексеева и Броневой, а также пока слабо представимая связь Кировского района и Васильевского острова тоннелем через Неву.











Насколько путепровод на Салова приоритетен для горожан, а не для транспортных инженеров — вопрос. Жители много лет просят разгрузить переезды в других местах — от Краснопутиловской до Туристской (это место получило прозвище «переезд смерти» из-за нескольких трагедий).



По данным «Фонтанки», в актуальный список пяти приоритетных адресов Туристская попала (путепровод в составе ее строительства от Школьной до Мебельной»).











Кроме нее и Салова, в пятерке также путепровод в составе магистрали М-15 в Красносельском районе, известной как улица Маршала Мерецкова. Ее собрались строить с участка от проспекта Героев до Петергофского шоссе и даже закладывали на 2026 год финансирование для проектирования на 150 млн. Однако проект АИП уже изменился по сравнению с базовым вариантом, сейчас там проект другого участка — от Адмирала Черокова до Петергофского шоссе. Путепровод же расположится южнее — на участке от проспекта Ветеранов до КАД.

Четвертый приоритетный адрес — это пересечение улицы Юннатов и путей Волховстроевского направления. Проект планировки по нему ждут в 2025 году. Пятый — пересечение Петрозаводского шоссе и опять же железной дороги Волховстроевского направления, строительство развязки там началось в 2020 году.



Что касается Краснопутиловской, то, помимо всяких приоритетов, Смольный обещал, что в 2024 году заключит контракт на проектирование путепровода.