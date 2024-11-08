Устарели на две трети. В Петербурге рассматривают субсидию для СЗППК из-за обновления электричек

Петербург и Ленобласть рассматривают вариант выделения субсидий Северо-Западной пригородной пассажирской компании для компенсации выпадающих доходов. Подвижной состав надо ускоренно обновлять.
Этот вопрос поднял губернатор Александр Беглов на координационнм совете по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он заседает 8 ноября в Смольном, и кроме глав двух регионов, участие в нем принимает вице-премьер Виталий Савельев.
Речь идет о том, что у СЗППК («дочка» РЖД), которая обеспечивает пригородные перевозки для Петербурга и Ленобласти, в распоряжении порядка 179 составов из которых около 130 относятся к условно устаревшим моделям (электропоезда постоянного тока). В ближайшие годы количество закупаемых за счет инвестиционной программы РЖД вагонов лишь немного превысит число выбывающих (33 против 28).
В связи с этим рассматривается вариант получения субсидии и бюджетов Петербурга и Ленобласти. При этом субсидия за то, что пассажиры пользуются электричками по льготным тарифам, предусмотрена и сейчас: в проекте бюджета города на 2025–2027 годы на это заложено 2,4-2,6 млрд рублей ежегодно.