Устарели на две трети. В Петербурге рассматривают субсидию для СЗППК из-за обновления электричек

Петербург и Ленобласть рассматривают вариант выделения субсидий Северо-Западной пригородной пассажирской компании для компенсации выпадающих доходов. Подвижной состав надо ускоренно обновлять.

Этот вопрос поднял губернатор Александр Беглов на координационнм совете по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он заседает 8 ноября в Смольном, и кроме глав двух регионов, участие в нем принимает вице-премьер Виталий Савельев.

Речь идет о том, что у СЗППК («дочка» РЖД), которая обеспечивает пригородные перевозки для Петербурга и Ленобласти, в распоряжении порядка 179 составов из которых около 130 относятся к условно устаревшим моделям (электропоезда постоянного тока). В ближайшие годы количество закупаемых за счет инвестиционной программы РЖД вагонов лишь немного превысит число выбывающих (33 против 28).