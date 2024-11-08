Вы нам — время, мы вам — станции. Проекты «наземного метро» и Широтной магистрали хотят связать деньгами

Строительство станций для двух полуколец городской электрички в Петербурге будут проводить силами как города, так и РЖД. Бюджет даст столько денег, сколько потеряют железнодорожники из-за строительства Широтной магистрали.
По данным «Фонтанки», сейчас в Смольном обсуждается механизм реализации проекта городской электрички (или «наземного метро»). Он является частью давно принятой концепции транспортного узла. Напомним, речь идет о двух полукольцах: Ораниенбаум — Белоостров (110 км, 2 часа 18 минут в пути) и Гатчина-Варшавская — Токсово (82 км, 1 час 38 минут), которые в идеале должны запуститься уже к 2030 году. Вместе с подземкой они образуют рельсовый каркас для города, «Фонтанка» показывала его очертания.
Для этого на пути следования электричек будут организовывать не просто остановки, а транспортно-пересадочные узлы, в которые будут интегрированы различные виды транспорта.
Что за ТПУ
«Фонтанка» знает, что сейчас их намечено 23, причем первые два собираются организовать — или как минимум реализовать железнодорожную часть — в следующем году. Затем по 4–6 в год и последний — в 2030-м.
Судя по всему, самыми западными ТПУ станут «Горская-2» на северном побережье залива и «Фонтаны» в районе Петергофа. Если говорить про север, то это также «Суздальская», «Парнас», «Бугры» и «Северное Мурино». Южнее, в Красногвардейском районе, — «Полюстрово» и «Рублевики».
Далее на юго-запад — серия станций от «Дальневосточной» через «Волковскую» и «Рощинскую» до улиц Благодатной, Турку и Димитрова. На юге — «Шоссейная», «Шушарская дорога». Кроме того, учтены «Колпино», «Новогорелово» и, конечно, «Пулковские высоты» (в рабочей документации она проходить как «19-й км»).
Ранее сообщалось, что железнодорожная станция Пулковские Высоты будет введена уже в 2026 году — на перегоне Шоссейная — Александровская, там будут останавливаться поезда, идущие из Луги на Балтийский вокзал. Кроме нее в первоочередном списке РЖД — все те же «Фонтаны», «Удельная», ул. Турку и ул. Димитрова, а также платформа «29-й км».
Аэропорт — это вообще один из краеугольных вопросов реализации проекта городской электрички. «Фонтанка» рассказывала, что в Пулково хотят построить петлю на полукольце Ораниенбаум — Белоостров в районе Лигово, оценивали даже стоимость — 64 млрд (а до 2030 года планировали запустить туда электричку от Балтийского вокзала). Однако на одном из последних совещаний федерального уровня было предложено посчитать, насколько будет востребована эта петля на фоне проекта метро на юге Петербурга — за «Проспект Ветеранов» к аэропорту и далее к университетскому кампусу.
Насколько можно судить, сейчас к «Пулково» приписывают максимально возможное количество маршрутов. Дело в том, что и второе полукольцо (Гатчина — Токсово) теперь, согласно планам, тоже должно завернуть к аэропорту. Как сообщается, трассу изменили «принимая во внимание уникальное месторасположение аэропорта Пулково на равном удалении от магистральных путей Балтийского и Варшавского направлений, а также существующие инфраструктурные ограничения по пропускной способности участка Броневая — Предпортовая — Шоссейная».
А кто строить будет
Работать над созданием ТПУ будут город и РЖД совместно. Причем для этого нужен единый заказчик — как для железнодорожной части, так и для других видов транспорта. По совпадению вопрос транспортно-пересадочных узлов обсуждали накануне на специальной конференции. И едва ли не главным препятствием на пути создания этих сложных многосоставных объектов участники называли как раз сложности согласования и отсутствие единого куратора, который будет аккумулировать требования и технические условия всех заинтересованных сторон — от перевозчиков до естественных монополистов.
Сколько заплатит за строительство Санкт-Петербург, пока сложно сказать. Степень его участия, по данным «Фонтанки», предложено увязать со строительством Широтной магистрали скоростного движения. Связь не очевидна, но она есть. Для стройки путепроводов в составе магистрали необходимо получать технологические окна без движения составов от РЖД. И согласно расчетам, если железнодорожники предоставят эти окна бесплатно, то одно это позволит сэкономить миллиарда три на стройке ШМСД. Петербургский вклад в ТПУ предложено ограничить суммой выпадающих доходов РЖД от этих окон.
В то же время до сих пор не ясно, кто будет собственно заказчиком по транспортно-пересадочным узлам — Смольный или РЖД, которым город потом компенсирует расходы.
«Фонтанка» рассказывала, что у всей этой большой схемы есть одно непреложное условие — вынос грузовых перевозок из города. Для этого нужно строительство Юго-Западного и Северо-Восточного обходов. Заинтересованные стороны есть по обоим, а Северо-Восточный даже представили на последнем ПМЭФ с участием ВТБ. Однако необходимые 140 млрд рублей на него (это минимум) пока нигде не предусмотрены.
Генеральный архитектор «Ленметрогипротранса» Дмитрий Бойцов в ходе конференции о транспортно-пересадочных узлах подчеркнул, что территории в городе под их создание забронированы в том числе в Генплане. «Открытым остается вопрос сроков, поскольку строительство ТПУ должно синхронизироваться со строительством транспортных артерий, — добавил он. — Также стоит отметить, что ТПУ нельзя рассматривать как локальную историю. Потому что, если мы решаем транспортную задачу в каждом конкретном месте, мы можем усугубить ситуацию в соседних районах. Поэтому здесь очень важный момент перехода от стратегии к комплексному проектированию». При этом он признал, что реальный опыт развития ТПУ в России есть лишь у Москвы.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»