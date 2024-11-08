Вы нам — время, мы вам — станции. Проекты «наземного метро» и Широтной магистрали хотят связать деньгами

Источник: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»







Строительство станций для двух полуколец городской электрички в Петербурге будут проводить силами как города, так и РЖД. Бюджет даст столько денег, сколько потеряют железнодорожники из-за строительства Широтной магистрали.



По данным «Фонтанки», сейчас в Смольном обсуждается механизм реализации проекта городской электрички (или «наземного метро»). Он является частью давно принятой концепции транспортного узла. Напомним, речь идет о двух полукольцах: Ораниенбаум — Белоостров (110 км, 2 часа 18 минут в пути) и Гатчина-Варшавская — Токсово (82 км, 1 час 38 минут), которые в идеале должны запуститься уже к 2030 году. Вместе с подземкой они образуют рельсовый каркас для города, «Фонтанка» показывала его очертания.









Для этого на пути следования электричек будут организовывать не просто остановки, а транспортно-пересадочные узлы, в которые будут интегрированы различные виды транспорта.

Что за ТПУ

«Фонтанка» знает, что сейчас их намечено 23, причем первые два собираются организовать — или как минимум реализовать железнодорожную часть — в следующем году. Затем по 4–6 в год и последний — в 2030-м.



Судя по всему, самыми западными ТПУ станут «Горская-2» на северном побережье залива и «Фонтаны» в районе Петергофа. Если говорить про север, то это также «Суздальская», «Парнас», «Бугры» и «Северное Мурино». Южнее, в Красногвардейском районе, — «Полюстрово» и «Рублевики».

Далее на юго-запад — серия станций от «Дальневосточной» через «Волковскую» и «Рощинскую» до улиц Благодатной, Турку и Димитрова. На юге — «Шоссейная», «Шушарская дорога». Кроме того, учтены «Колпино», «Новогорелово» и, конечно, «Пулковские высоты» (в рабочей документации она проходить как «19-й км»).

Насколько можно судить, сейчас к «Пулково» приписывают максимально возможное количество маршрутов. Дело в том, что и второе полукольцо (Гатчина — Токсово) теперь, согласно планам, тоже должно завернуть к аэропорту. Как сообщается, трассу изменили «принимая во внимание уникальное месторасположение аэропорта Пулково на равном удалении от магистральных путей Балтийского и Варшавского направлений, а также существующие инфраструктурные ограничения по пропускной способности участка Броневая — Предпортовая — Шоссейная».

А кто строить будет

Работать над созданием ТПУ будут город и РЖД совместно. Причем для этого нужен единый заказчик — как для железнодорожной части, так и для других видов транспорта. По совпадению вопрос транспортно-пересадочных узлов обсуждали накануне на специальной конференции. И едва ли не главным препятствием на пути создания этих сложных многосоставных объектов участники называли как раз сложности согласования и отсутствие единого куратора, который будет аккумулировать требования и технические условия всех заинтересованных сторон — от перевозчиков до естественных монополистов.



Сколько заплатит за строительство Санкт-Петербург, пока сложно сказать. Степень его участия, по данным «Фонтанки», предложено увязать со строительством Широтной магистрали скоростного движения. Связь не очевидна, но она есть. Для стройки путепроводов в составе магистрали необходимо получать технологические окна без движения составов от РЖД. И согласно расчетам, если железнодорожники предоставят эти окна бесплатно, то одно это позволит сэкономить миллиарда три на стройке ШМСД. Петербургский вклад в ТПУ предложено ограничить суммой выпадающих доходов РЖД от этих окон.



В то же время до сих пор не ясно, кто будет собственно заказчиком по транспортно-пересадочным узлам — Смольный или РЖД, которым город потом компенсирует расходы.



«Фонтанка» рассказывала, что у всей этой большой схемы есть одно непреложное условие — вынос грузовых перевозок из города. Для этого нужно строительство Юго-Западного и Северо-Восточного обходов. Заинтересованные стороны есть по обоим, а Северо-Восточный даже представили на последнем ПМЭФ с участием ВТБ. Однако необходимые 140 млрд рублей на него (это минимум) пока нигде не предусмотрены.















Генеральный архитектор «Ленметрогипротранса» Дмитрий Бойцов в ходе конференции о транспортно-пересадочных узлах подчеркнул, что территории в городе под их создание забронированы в том числе в Генплане. «Открытым остается вопрос сроков, поскольку строительство ТПУ должно синхронизироваться со строительством транспортных артерий, — добавил он. — Также стоит отметить, что ТПУ нельзя рассматривать как локальную историю. Потому что, если мы решаем транспортную задачу в каждом конкретном месте, мы можем усугубить ситуацию в соседних районах. Поэтому здесь очень важный момент перехода от стратегии к комплексному проектированию». При этом он признал, что реальный опыт развития ТПУ в России есть лишь у Москвы.