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    Железнодорожная станция Пулковские Высоты откроется в 2026 году

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    1 комментарий


    Проект остановочного павильона «Пулковские Высоты» утвержден Федеральным агентством железнодорожного транспорта. Как рассказали в компании «Терминал-Ресурс», новая станция разместится вблизи пересечения улиц Сарицкой и Соколиной.

    Фото: Предоставлено компанией «Терминал-Ресурс»
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    Остановочный пункт «Пулковские Высоты» расположится на перегоне Шоссейная — Александровская, в непосредственной близости от района малоэтажной жилой застройки. Здание станции будет высотой 23 метра и площадью 838 кв. м, рядом разместят автостоянку и автобусную стоянку на 15 мест.

    Проект железнодорожного узла несколько раз переделывали и переносили, теперь сроком открытия станции заявлен 2026 год.

    Составы, идущие по ветке Луга — Балтийский вокзал будут останавливаться на Пулковских Высотах.

    Фото: Предоставлено компанией «Терминал-Ресурс»

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    Комментарии 1

    Гость04 Апр 2024 в 19:19
    Городская электричка будет?
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