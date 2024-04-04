Железнодорожная станция Пулковские Высоты откроется в 2026 году

Проект остановочного павильона «Пулковские Высоты» утвержден Федеральным агентством железнодорожного транспорта. Как рассказали в компании «Терминал-Ресурс», новая станция разместится вблизи пересечения улиц Сарицкой и Соколиной.
Остановочный пункт «Пулковские Высоты» расположится на перегоне Шоссейная — Александровская, в непосредственной близости от района малоэтажной жилой застройки. Здание станции будет высотой 23 метра и площадью 838 кв. м, рядом разместят автостоянку и автобусную стоянку на 15 мест.
Проект железнодорожного узла несколько раз переделывали и переносили, теперь сроком открытия станции заявлен 2026 год.
Составы, идущие по ветке Луга — Балтийский вокзал будут останавливаться на Пулковских Высотах.