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Город Широтная впереди кольцевой. В правительстве определились с приоритетами

Широтная впереди кольцевой. В правительстве определились с приоритетами

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Федеральное правительство считает Широтную магистраль скоростного движения приоритетным проектом по сравнению с КАД-2. Это окончание долгого спора.

О том, что именно ШМСД — приоритет, рассказал 8 ноября вице-премьер Виталий Савельев по итогам заседания координационного совета по транспортной системе Петербурга и Ленобласти. При этом он добавил, что если позволит финансирование, строительство двух магистралей будут вести одновременно.

Ранее между федеральными и региональными чиновниками возник спор об очередности проектов, он развернулся на совещании с участием президента. Впоследствии было объявлено, что строительство ШМСД с ее областными этапами будут увязывать с КАД-2, которая начнётся с восточной дуги. Подробнее читайте здесь.

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