Мост в одни руки. Дальневосточная развязка оказалась предсказуемой

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Отраслевая сенсация на дорожно-строительном рынке Петербурга просуществовала недолго. Дальневосточную развязку, которая идеологически и конструктивно относится к Большому Смоленскому мосту, не отдали местной компании «Возрождение», выигравшей конкурс. И шансов снова обойти компанию, которую учредил Аркадий Ротенберг, не оставили.



Вот это поворот

Дирекция транспортного строительства накануне опубликовала отредактированную версию конкурсной документации на строительство Дальневосточной развязки за 6 с лишним миллиардов рублей. Сам-то конкурс уже прошел, и победителя — неожиданного — выбрали. Им стало петербургское ПО «Возрождение», что многих удивило.

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Дело в том, что боролось оно не с кем-нибудь, а с АО «Дороги и Мосты» («ДиМ»), которое является частью огромного холдинга «Нацпроектстрой», его соучредителем числились Аркадий Ротенберг и ВЭБ (впрочем, ВЭБ позже вышел из капитала). Именно «Дороги и Мосты» уже строят Большой Смоленский мост и готовят территорию под Дальневосточную развязку. Это не случайно, ведь переправа и развязка — два примыкающих друг к другу на правом берегу Невы этапа одного объекта, который формально именуют так: «Новая транспортная магистраль с мостом через р. Неву в створе Б. Смоленского пр. — ул. Коллонтай . Участок от пр. Обуховской Обороны до Дальневосточного пр .».



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Магистрали вдоль Невы и групповые посадки. В Петербурге начинают строить большую развязку для Большого Смоленского моста Всё указывало на то, что и саму развязку будут строить «ДиМ». Разумеется, никому не запрещено заявляться на открытый конкурс, но система оценки устроена так, что ключевое значение имеет показатель квалификации, то есть опыта участника. И в этом смысле — если смотреть на общую стоимость уже исполненных в прошлом контрактов — с «Дорогами и Мостами» никто из региональных петербургских подрядчиков поспорить не может. Разве что, может быть, ВАД, который с недавних пор снова считается петербургским.



На развязку заявилось крупное по местным меркам «Возрождение» и сенсационно выиграло. Как так получилось? Во-первых, оно предложило чуть меньшую цену, чем «Дороги и Мосты». Но это бы не помогло, не сыграй «Возрождение» вничью с «ДиМ» по показателю квалификации. А это удалось по одной простой причине: в нем учитывали отдельно общую цену ранее исполненных контрактов и количество этих самых контрактов. По стоимости всё, конечно, однозначно: «Дороги и Мосты» заявили 40,5 млрд , а «Возрождение» — 14,6 млрд . А по количеству все наоборот: 21 контракт против 7 в пользу «Возрождения». Значимость этих «детализирующих показателей» равна; так и вышло, что структура огромного «Нацпроектстроя» и петербургское «Возрождение» вроде как равны по опыту. И решающими стали те символические 25 млн рублей, на которые ценовое предложение «Возрождения» по строительству развязки оказалось выгоднее.



Так не пойдет

«Дороги и Мосты» подали жалобу в ФАС: компания подозревала, что «Возрождению» зачли контракты, которые на самом деле были не до конца исполнены. Причина — противоречивый метод учета (принимать к сведению акты принятых работ, а не стоимость, указанную в договорах). На основании этого «ДиМ» требовали отменить итоги и пересмотреть заявки.



Еще на этом этапе собеседники «Фонтанки» на рынке предполагали, что основным последствием этой жалобы (если не целью) станет внеплановая проверка со стороны антимонопольной службы. Ведь всерьез предположить, что «Возрождению» зачли 14 лишних контрактов, из-за чего оно и обошло «ДиМ», было сложно. Чтобы переиграть итоги, требовалось изменить саму систему оценки заявок.



Все ровно так и произошло. Комиссия ФАС отклонила доводы, указанные в жалобе (в том числе потому, что она была подана слишком поздно). Но зарядила внеплановую проверку, против которой возражало «Возрождение». И пришла к выводу, что в конкурсной документации и правда установлен неправомерный учет документов. Заодно еще обнаружила некоторые проблемы с перечнем работ, которые победитель должен будет исполнить самостоятельно и без привлечения субподрядчиков. В итоге жалобу признали необоснованной, но итоги конкурса предписали отменить и исправить недочеты.



Оставался вопрос: как это поможет «ДиМ», если по количеству контрактов «Возрождение» все равно впереди?



Больше не повторится