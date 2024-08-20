В Петербурге ищут подрядчика на строительство Дальневосточной развязки у Большого Смоленского моста

Дирекция транспортного строительства ищет подрядчика для строительства развязки на Дальневосточном проспекте. Стоимость работ - 6,077 млрд рублей.



Конкурсная документация опубликована накануне, работы надо выполнить до 7 сентября 2029 года.



Формально объект называется так: «Новая транспортная магистраль с мостом через р. Неву в створе Б. Смоленского пр. – ул.Коллонтай. Участок от пр.Обуховской Обороны до Дальневосточного пр". Речь идет о втором этапе этого участка, так как первый - это восстановление участка Октябрьской набережной для строительства за 250 млн рублей. Кроме того, отдельно проходит подготовка территории под строительство развязки за 2,6 млрд рублей, им занимается АО "Дороги и мосты".



Саму по себе Дальневосточную развязку конструктивно включают в состав Большого Смоленского моста, ее за 40 млрд рублей тоже строит АО "Дороги и мосты". Подробно про развязку можно почитать здесь, а каким будет мост и почему — здесь.