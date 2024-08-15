Крупный дорожный подрядчик АО «ВАД» вернулся в Петербург

АО «ВАД», один из крупнейших подрядчиков рынка строительства и ремонта дорог, изменил адрес регистрации. Прописка компании поменялась на петербургскую. Ранее компания была зарегистрирована в Воронежской области. Первым на это 15 августа обратило внимание издание Delta.News.



Согласно данным СПАРК, с 1 августа 2024 года компания зарегистрирована по адресу: Гражданский проспект, 122, корпус 5, литера А. В 2017 году компания зарегистрировалась в Воронежской области, а до этого имела петербургскую «прописку».



«ВАД» — один из крупнейших дорожных подрядчиков. В 2024 году «ВАД» успел заключить госконтрактов на более чем 90 млрд рублей. В том числе, на I и II этапы строительства и реконструкции дороги М-20 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Республикой Беларусь за 14,7 млрд и на V этап ремонта дорог общего пользования в северных районах Петербурга за 3,6 млрд рублей. Также в Петербурге компания строит трассу М-32 с путепроводной развязкой и подключением к Приморскому шоссе.



В 2023 году АО «ВАД» заключило госконтрактов на 117,3 млрд рублей, в 2022 году — на более чем 157 млрд рублей.

