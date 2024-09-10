Граница по Большому Смоленскому мосту. Дальневосточную развязку получил неожиданный подрядчик

Конкурс на строительство Дальневосточной развязки выиграло ПО «Возрождение». Именно в нее должен переходить Большой Смоленский мост, но его строитель занял лишь второе место.



По данным «Фонтанки», первое место при подведении итогов конкурса 10 сентября заняло ПО «Возрождение», снизив цену с 6,077 млрд рублей до 6,046 млрд рублей. Это крупный городской подрядчик, совсем недавно он ввел очередной этап Московско-Дунайской развязки, одного из самых дорогих искусственных сооружений, которые строятся в Петербурге.



Тем не менее такой результат собеседники «Фонтанки» называют сенсацией. Дело в том, что противостояло «Возрождению» АО «Дороги и мосты». Это часть огромного холдинга «Нацпроектстрой» с соответствующим опытом в портфолио. А кроме того, именно «Дороги и мосты» строят Большой Смоленский мост. По сути, этот мост и Дальневосточная развязка — это два этапа одного объекта: «Новая транспортная магистраль с мостом через р. Неву в створе Б. Смоленского пр. — ул. Коллонтай». По умолчанию предполагалось, что весь участок от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта будет строить один подрядчик, «Дороги и мосты» даже получили контракт на подготовку территории под развязку. Однако в этот раз они предложили менее выгодную цену — 6,071 млрд рублей — и заняли лишь второе место.



«Фонтанка» подробно рассказывала о том, какой будет Дальневосточная развязка на правом берегу Невы, работы надо выполнить до 7 сентября 2029 года. Сам Большой Смоленский мост за 40 млрд уже строится. Подробно о том, каким он будет и почему, можно прочитать здесь.