ФАС приостановила конкурс по строительству Дальневосточной развязки Большого Смоленского моста

Федеральная антимонопольная служба приостановила определение поставщика в конкурсе по строительству Дальневосточной развязки на съезде с Большого Смоленского моста. Как следует из данных портала госзакупок, поводом стала жалоба АО «Дороги и мосты». Рассмотреть ее должны 17 сентября.



При оценке заявок «Дороги и мосты» получила 0 баллов за квалификацию, так как компании не засчитали неисполненные госконтракты, говорится в жалобе. При этом второму претенденту такие контракты зачли. В этих действиях заявитель усматривает нарушение.