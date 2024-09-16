ФАС приостановила конкурс по строительству Дальневосточной развязки Большого Смоленского моста

Федеральная антимонопольная служба приостановила определение поставщика в конкурсе по строительству Дальневосточной развязки на съезде с Большого Смоленского моста. Как следует из данных портала госзакупок, поводом стала жалоба АО «Дороги и мосты». Рассмотреть ее должны 17 сентября.
При оценке заявок «Дороги и мосты» получила 0 баллов за квалификацию, так как компании не засчитали неисполненные госконтракты, говорится в жалобе. При этом второму претенденту такие контракты зачли. В этих действиях заявитель усматривает нарушение.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что первое место при подведении итогов конкурса заняла петербургская компания — ПО «Возрождение», — снизившая цену с 6,08 млрд рублей до 6,05 млрд рублей.
АО «Дороги и мосты», которое до этого выиграло конкурс на строительство самого моста, также подавало заявку. Предприятие входит в холдинг «Нацпроектстрой», совладельцем которого является Аркадий Ротенберг.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, какими будут Дальневосточная развязка на правом берегу Невы и сам Большой Смоленский мост.