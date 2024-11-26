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Образ жизни Не стоит откладывать: что купить к Новому году уже сейчас, пока цены не взлетели до небес

Не стоит откладывать: что купить к Новому году уже сейчас, пока цены не взлетели до небес

Сэкономить на подготовке к празднику можно, если заранее продумать меню и начать закупаться

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1 комментарий

За дешевыми продуктами придется поохотиться

Цены на продукты в России продолжают расти. Согласно прогнозу Центробанка, инфляция в 2024 году будет в диапазоне 8–8,5%. Но это очень усредненные данные. Некоторые товары подорожали гораздо сильнее, в том числе и те, что нужны к новогоднему столу. Разберемся, чего ждать от цен и как можно сэкономить, не меняя традиционное меню.

Что подорожает перед праздниками

В этом году продукты для новогоднего стола показали сильный рост. В наибольшей степени это коснулось шоколада и продукции, в которой он содержится. То есть детские сладкие подарки уже могут влететь в копеечку. Почему так произошло, объяснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

— Так, в сегменте Extra Cacao рост составляет 40%. Он наблюдается преимущественно за счет увеличения стоимости какао-бобов за последний год в 1,99 раза. Цены на фьючерс какао изменились с 3817 в октябре 2023-го до 7626 долл. США в октябре 2024-го, — сказал Щербаченко Городским порталам. По данным Росстата, килограмм шоколада подорожал с 1016,8 до 1777 рублей.

Чуть меньше подорожали конфеты в подарочной упаковке. Росстат говорит, что цены на шоколадные конфеты выросли за год с 450,5 до 492,3 рубля за килограмм (на 9,2%).

Сильно бросается в глаза и подорожание красной икры. Сейчас за нее придется заплатить на 25% больше, чем в октябре 2023 года. А к Новому году придется отдать еще примерно на 15% больше. К слову, годом ранее можно было найти хорошую красную икру за 5000. Пока же, по данным Росстата, средний ценник вырос до 8104 рублей. Это произошло из-за того, что в три раза сократилось производство. Если в 2023 году выпустили 29 тысяч тонн продукции, то в этом году всего 10 тысяч тонн.

Сильнее всего подорожают мандарины

Еще один традиционный гость на новогоднем столе — мандарины — за год подорожали на 35%. Их средняя стоимость за килограмм в октябре составляет порядка 240 рублей. Рост цен напрямую связан с проблемами в новой логистике. Также негативно сказывается ситуация с международными расчетами, поскольку эти фрукты преимущественно импортируются на территорию РФ.

В Россию ежегодно завозят около 1 млн тонн мандаринов, преимущественно из Латинской Америки, Южной Африки, Турции, Египта и Марокко. Однако с марокканскими плодами ситуация наиболее сложная, ожидается, что их практически не будет в магазинах. Так что придется искать вкусную альтернативу.

Не стоит забывать и о салатах. Оливье и селедка под шубой подорожают за счет ингредиентов.

Стоимость салата будет зависеть от марок продуктов, которые вы выберете

— Наиболее значительно повлияет на стоимость салата изменение цен на яйца, маринованные огурцы, колбасу и майонез, — сообщила Городским порталам доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Овощи для салата обойдутся почти даром

В селедке под шубой же больше всего денег придется отдать за рыбу. За килограмм нужно заплатить почти 500 рублей.

Что купить заранее

Как мы убедились, практически все продукты будут стоить дороже к Новому году. А чем ближе праздник, тем выше будет становиться цена, да еще и очереди в магазинах превратятся в настоящие километровые пробки. Сэкономить и время, и деньги можно, купив большинство товаров заранее.

— Покупайте сейчас товары с большим сроком годности. Ближе к Новому году цены вырастут и ассортимент будет не таким богатым. Смело можно приобретать консервы, икру, конфеты в коробках, кофе, чай, алкоголь, твердые сыры, — сказал независимый финансовый эксперт Александр Патешман.

Не стоит переживать, что эти продукты испортятся. При правильном хранении они спокойно дождутся праздника. Икру на развес, например, можно даже заморозить. Главное — не испортить ее при разморозке. Для этого баночку нужно положить в холодильник и размораживать в нем. Тогда она ничем не будет отличаться от свежей.

Также стоит проверять ценники в разных магазинах и следить за акциями. Иногда стоимость нужных продуктов может значительно отличаться. Зачастую хорошие скидки предлагают сервисы доставки еды, особенно для новых клиентов.

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Комментарии
1
gatsby55
21 минута
Что за дурацкая советская привычка нажираться раз в году. Да ещё и на ночь. И с алкоголем. Я оливье и шубу готовлю весь год по настроению.
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