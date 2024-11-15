Цена красной икры выросла на 25% за два месяца

На основании сведений ресурса, цена за килограмм икры лососевых рыб в сентябре составляла 6955 рублей, в августе — 6030 рублей. С начала года стоимость икры увеличилась более чем на 2 тысячи рублей. В январе деликатес можно было купить за 5900 рублей.

В октябре 2022 года икра стоила 5600 рублей, в 2021-м — 5000 рублей, в 2020-м — 3800 рублей. А за десять лет цена главного продукта на новогоднем столе увеличилась на 5300 рублей.

В октябре наблюдается повышение цен не только на изысканные лакомства, но и на продукты, которые входят в ежедневный рацион россиян. К примеру, цены на сливочное масло на российских прилавках взлетели до невиданных ранее высот. По данным Росстата, только за последнюю неделю оно подорожало на 1,9% в целом по стране, а с начала года — на 25,7%.