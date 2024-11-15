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Финансы Цена красной икры выросла на 25% за два месяца

Цена красной икры выросла на 25% за два месяца

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12 комментариев

В октябре 2024 года цена красной икры достигла 8100 рублей за килограмм. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

На основании сведений ресурса, цена за килограмм икры лососевых рыб в сентябре составляла 6955 рублей, в августе — 6030 рублей. С начала года стоимость икры увеличилась более чем на 2 тысячи рублей. В январе деликатес можно было купить за 5900 рублей. 

В октябре 2022 года икра стоила 5600 рублей, в 2021-м — 5000 рублей, в 2020-м — 3800 рублей. А за десять лет цена главного продукта на новогоднем столе увеличилась на 5300 рублей. 

В октябре наблюдается повышение цен не только на изысканные лакомства, но и на продукты, которые входят в ежедневный рацион россиян. К примеру, цены на сливочное масло на российских прилавках взлетели до невиданных ранее высот. По данным Росстата, только за последнюю неделю оно подорожало на 1,9% в целом по стране, а с начала года — на 25,7%. 

Как ранее объясняла министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, временный дисбаланс на рынке спровоцировал рост спроса и предложения.

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Комментарии
12
Noid
23 минуты
Придётся дорогим россиянам переходить на чёрную ... из глаз кильки.
SERGEY111
46 минут
Икра не тот продукт из за которого электоральная масса начнет перекрывать проспекты - можно повышать цену хоть до бесконечности .
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