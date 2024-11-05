Министр сельского хозяйства объяснила, почему подорожало сливочное масло

С начала 2024 года импорт сливочного масла в Россию вырос на 20 % в годовом выражении, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в интервью газете «Ведомости» 5 ноября. Этому есть сразу несколько причин.

Так, временный дисбаланс на рынке спровоцировал рост спроса и предложения, что и привело к скачку цен. Чтобы оперативно решить этот вопрос, были увеличены поставки масла из дружественных стран, в частности из Индии, Ирана, Турции, добавила Лут. Значительное давление на цены также оказывает рост себестоимости, отмечающийся по всем направлениям.

В октябре цены на сливочное масло на российских прилавках взлетели до невиданных ранее высот. По данным Росстата, только за последнюю неделю оно подорожало на 1,9 % в целом по стране, а с начала года — на 25,7 %. Продукт стали поставлять из ОАЭ и Турции.