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Общество Министр сельского хозяйства объяснила, почему подорожало сливочное масло

Министр сельского хозяйства объяснила, почему подорожало сливочное масло

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20 комментариев

С начала 2024 года импорт сливочного масла в Россию вырос на 20 % в годовом выражении, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в интервью газете «Ведомости» 5 ноября. Этому есть сразу несколько причин.

Так, временный дисбаланс на рынке спровоцировал рост спроса и предложения, что и привело к скачку цен. Чтобы оперативно решить этот вопрос, были увеличены поставки масла из дружественных стран, в частности из Индии, Ирана, Турции, добавила Лут. Значительное давление на цены также оказывает рост себестоимости, отмечающийся по всем направлениям.

Министр выразила надежду, что принятые меры позволят охладить рынок и стабилизировать ценовую политику на сливочное масло.

В октябре цены на сливочное масло на российских прилавках взлетели до невиданных ранее высот. По данным Росстата, только за последнюю неделю оно подорожало на 1,9 % в целом по стране, а с начала года — на 25,7 %. Продукт стали поставлять из ОАЭ и Турции.

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Комментарии
20
Отец Родной
22 минуты
При увеличении импорта, спрос, как и цена падают. Это закон экономики. Но если экономики нет, то и закона такого нет😂😂😂😂😂
Kostiks
21 минута
а что же она не призывает помолиться и ставить свечки (как она призывала в начале октября про урожай)? Не работает? )
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