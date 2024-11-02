Не только турецкое. ОАЭ поставили России 90 тонн сливочного масла

В Россию начали поставлять сливочное масло из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом 2 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

По данным регулятора, сливочное масло из ОАЭ впервые поставили в Россию 18 октября, до этого оно из этой страны не завозилось. К 2 ноября в РФ ввезли из ОАЭ 90 тонн сливочного масла.

Этот продукт, по данным Росстата, за последнюю неделю подорожал на 1,9% в целом по стране, а с начала года — на 25,7%. Но цены растут не только на масло — дорожают молочные продукты, мясо, хлеб и другие продукты. У каждого — свои причины. Как писали СМИ, на днях вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил стабилизировать цены на продовольствие в течение двух недель.

Справляться с дефицитом продукции решили в первую очередь проверенными методами — наращиванием импорта из дружественных стран. Так, например, с 27 октября поставлять сливочное масло в Россию стала Турция. Аналогичным образом примерно год назад стабилизировали сильно подскочившие цены на куриные яйца. Правда, на прилавках турецкий импорт почти не заметили — объемы импорта были мизерными по сравнению с тем, сколько в действительности миллиардов яиц потребляют россияне за год.