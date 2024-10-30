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Общество Турция начала поставлять сливочное масло в Россию на фоне роста цен

Турция начала поставлять сливочное масло в Россию на фоне роста цен

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5 комментариев

Турция начала поставки сливочного масла. Ввезено уже 20 тонн продукции, сообщили 30 октября ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.

Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября, добавили в ведомстве. В Минсельхозе сообщали, что министерство принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены, которые сейчас находятся на уровне 1040,7 рубля за 1 килограмм (на 20,4% выше, чем в январе).

При этом власти не планируют вводить госрегулирование цен на сливочное масло. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев провел встречу с производителями и переработчиками молочной продукции, представителями крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств. По итогам совещания вице-премьер дал ряд поручений для стабилизации цен на сливочное масло на российском рынке

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Комментарии
5
Snow*
4 минуты
таки все по плану - масло дорожает, качество его падает, Патрушев раздает поручения. В Багдаде все спокойно.
Заливщик голосовых планок
7 минут
Заграница нам поможет!(с) :)
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