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Власть Ким Чен Ын заявил об опасности ядерной войны

Ким Чен Ын заявил об опасности ядерной войны

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19 комментариев

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что сложная обстановка на Корейском полуострове может привести к «самой разрушительной термоядерной войне», и международное сообщество из-за действий США сейчас переживает наиболее жестокий период со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает 22 ноября ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Никогда еще стороны конфликта на Корейском полуострове не были в настолько опасной и острой конфронтации, в ситуации, которая в любой миг может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну», — сказал Ким Чен Ын.

Он выступил на открытии выставки вооружений в Пхеньяне «для превращения Народной армии в сверхсовременную и отборную армию».

Ким Чен Ын отметил, что США повышают давление и уровень провокаций «ради поддержания и укрепления своего господства над сателлитами».

«Сейчас мы можем видеть самый хаотичный и полный насилия мир после Второй мировой войны», — сказал председатель государственных дел КНДР.

Напомним, на днях представитель госдепартамента США заявил, что северокорейские военные якобы начали участвовать в боевых операциях в Курской области наряду с российскими вооруженными силами. В ответ на это решение президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию «вбросами и шумихой». По словам главы МИД КНДР, Ким Чен Ын с самого начала специальной военной операции дал указание «мощно поддерживать и оказывать помощь российской армии и российскому народу в их священной войне».

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Ким Чен Ын Северная Корея Ядерная война Украинский конфликт КНДР
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Комментарии
19
ДЕД
1 час
Что с людьми? вот вроде в одной школе учились, элементарные задачки и примеры решали... 1+1 = 2 или нет уже? Ну, когда на лечение детей смсками наскребают, когда на пенсии денег нет, когда цены и процентные ставки летят в космос. они ликуют выброшенным в течении 1000 дней миллиардам на ветер... Как их назвать? У меня слов нет...
gatsby55
1 час
Сейчас бы нам диктаторов слушать. Тем более, сплошная ложь и манипуляции фактами.
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