«КНДР будет помогать российской армии и народу в их священной войне». Главы МИД России и Северной Кореи начали переговоры

Северная Корея будет помогать российской армии и народу «в их священной войне». Об этом 1 ноября заявила глава министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые проходят в Москве. Трансляцию проводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По словам Цой Сон Хи, с самого начала специальной военной операции глава КНДР Ким Чен Ын дал указание «мощно поддерживать и оказывать помощь российской армии и российскому народу в их священной войне».

«До победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», — сказала глава северокорейского МИДа.

Сергей Лавров в свою очередь заявил, что отношения двух стран вышли на беспрецедентный новый уровень, а между военными двух стран налажены «очень тесные контакты» по линии спецслужб.

Генеральный секретерь НАТО Марк Рютте заявил, что военнослужащие КНДР были переброшены в Курскую область и «он может это подтвердить». Генсек Североатлантического альянса назвал это «значительной эскалацией».

Ранее Госдума РФ ратифицировала договор между Москвой и Пхеньяном. Согласно одному из положений документа, одна из сторон обязуется оказать военную и иную помощь второй в случае нападения на нее.

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 24 октября президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о якобы имеющихся спутниковых снимках переброски военнослужащих КНДР в Россию. Путин назвал их «серьезной вещью» и добавил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую участвуют в конфликте на Украине.