Капитан — россиянин. Датчане окружили китайский балкер, который подозревают в диверсии на Балтике

Китайский балкер Yi Peng 3 остановился в проливе между Данией и Швецией. К нему подошли датские суда. Вооружённые силы страны подтвердили, что находятся рядом.

«По поводу китайского судна Yi Peng 3: Датские вооружённые силы подтверждают своё присутствие в районе рядом с китайским судном Yi Peng 3. На данный момент у нас нет дополнительных комментариев», — говорится в заявлении военного ведомства Дании в соцсетях от 20 ноября.

Как добавляет канал DR, несколько датских кораблей со вчерашнего дня вели наблюдение за китайским судном в его пути, а затем остановились рядом. В последние часы китайский балкер никуда не двигается. Это подтверждают и данные с сайта MarineTraffic, который отслеживает международное судоходство.

Датские журналисты сообщают, что китайское судно Yi Peng 3 за последние дни пересекло два подводных волоконно-оптических кабеля, которые после этого перестали работать. По заявлениям властей нескольких стран, кабели предположительно пострадали от диверсии.

Немецкий Bild добавляет, что капитан китайского судна — гражданин России.

Как писала «Фонтанка», судно КНР действительно находилось вблизи места обрыва кабелей и выключило передатчик.

Yi Peng 3 вышел из порта Усть-Луга 15 ноября. Пунктом его назначения указан Порт-Саид в Египте. 18 ноября перестал работать телекоммуникационный подводный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию. Почти одновременно отключился аналогичный кабель BCS East-West Interlink, соединяющий Литву и Швецию. Во время инцидента как минимум у четырех кораблей, находившихся вблизи места происшествия, были выключены передатчики. Среди этих кораблей оказался и Yi Peng 3.

The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что в повреждении кабелей подозревают Россию. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что шведское руководство «хорошо осознает», что разрывы кабелей в Балтийском море могут быть результатом диверсии. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо воздержался от предположений о причинах инцидента, однако финская полиция, ведущая расследование, подозревает, что дата-кабель был поврежден намеренно. Этой же версии придерживаются и в Швеции. Министр обороны Германии Борис Писториус также указал на вероятность саботажа и заявил, что не верит в непреднамеренное повреждение сразу двух кабелей. Все четыре страны задействованы в расследовании.

Yle выяснило, что замеченное рядом с поврежденными кабелями судно Yi Peng 3 принадлежит двум китайским бизнесменам. Британской газете Financial Times удалось связаться с представителем китайской компании, владеющей судном. Он сообщил журналистам, что китайские власти попросили содействовать в расследовании происшествия, но отказался от дальнейших комментариев.

Год назад, когда произошла авария на газопроводе Balticconnector, который связывает побережья Финляндии и Эстонии, также высказывались версии о «русском следе». «Фонтанка» подробно описывала, как менялась версия инцидента на газопроводе: от взрыва до упавшего якоря, от России до Китая.

