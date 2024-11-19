В Швеции обрыв кабелей в Балтийском море квалифицировали как диверсию

Прокуратура Швеции квалифицировала обрыв кабелей в Балтийском море как диверсию. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Начато предварительное расследование. Делом занимается Национальное управление полиции, вести следствие будет госпрокурор Хенрик Сёдерман из Национального подразделения по борьбе с международной и организованной преступностью.

«В настоящее время нет никакой дополнительной информации о расследовании», — сообщил Сёдерман.

17–18 ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля. Один связывает Германию с Финляндией, другой — Швецию с Литвой. Министр обороны ФРГ также заявил о диверсии после обрыва кабеля связи с Финляндией.