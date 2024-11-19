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Происшествия В Швеции обрыв кабелей в Балтийском море квалифицировали как диверсию

В Швеции обрыв кабелей в Балтийском море квалифицировали как диверсию

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11 комментариев

Прокуратура Швеции квалифицировала обрыв кабелей в Балтийском море как диверсию. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Начато предварительное расследование. Делом занимается Национальное управление полиции, вести следствие будет госпрокурор Хенрик Сёдерман из Национального подразделения по борьбе с международной и организованной преступностью.

«В настоящее время нет никакой дополнительной информации о расследовании», — сообщил Сёдерман.

17–18 ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля. Один связывает Германию с Финляндией, другой — Швецию с Литвой. Министр обороны ФРГ также заявил о диверсии после обрыва кабеля связи с Финляндией.

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Швеция Обрыв кабеля Балтийское море Диверсия
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Комментарии
11
282195647
1 час
Шалят украинские полковники на яхте...
YUZ
1 час
Интересно, на что надеется добиться от нормальных людей московия подобными пакостями уровня среднего школьного возраста? Что испугаются? Что полюбят? Что поймут особое великое миролюбие, и спросят как им жить?
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