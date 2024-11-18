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Происшествия Подводный кабель связи между Литвой и Швецией был поврежден

Подводный кабель связи между Литвой и Швецией был поврежден

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4 комментария

Подводный кабель связи между Литвой и Швецией был поврежден — об этом 18 ноября сообщает Bloomberg со ссылкой на Telia Lietuva AB, крупнейшего провайдера связи в Литве.

Ранее внезапно перестал работать подводный кабель связи C-Lion1 компании Cinia Oy, длиной 1 173 километра, — единственный соединяющий Финляндию и Центральную Европу.

Bloomberg отмечает, что кабель Литва-Швеция находился в 10 метрах от финского кабеля.

В Telia Lietuva AB заявили, что подводный кабель передачи данных, соединяющий балтийское государство со шведским островом Готланд, был перерезан в воскресенье.

По словам главы технологического отдела Telia Lietuva AB Андрюса Шемешкявичуса, обрыв обнаружили после пропажи связи. Поврежденный кабель был весьма старым и с ним уже происходили неисправности, но диверсий зафиксировано не было. «Эти неудачи обычно связаны с судоходством, когда какое-то судно, которое неправильно бросило якорь, может зацепить трос и порвать его», сказал он.

Между тем, Германия и Финляндия выпустили совместное заявление по поводу повреждения кабеля в Балтийском море. В нем говорится, что инцидент свидетельствует о «нестабильности нашего времени», и он тщательно расследуется.

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Кабель Литва Швеция Балтийское море
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Комментарии
4
Сила в Правде!!
33 минуты
пора отключать россию от всего. хватит терпеть.
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