Подводный кабель связи между Литвой и Швецией был поврежден — об этом 18 ноября сообщает Bloomberg со ссылкой на Telia Lietuva AB, крупнейшего провайдера связи в Литве.

В Telia Lietuva AB заявили, что подводный кабель передачи данных, соединяющий балтийское государство со шведским островом Готланд, был перерезан в воскресенье.

По словам главы технологического отдела Telia Lietuva AB Андрюса Шемешкявичуса, обрыв обнаружили после пропажи связи. Поврежденный кабель был весьма старым и с ним уже происходили неисправности, но диверсий зафиксировано не было. «Эти неудачи обычно связаны с судоходством, когда какое-то судно, которое неправильно бросило якорь, может зацепить трос и порвать его», сказал он.