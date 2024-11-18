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Происшествия «Похоже на преднамеренный акт»: в Финляндии внезапно пропала прямая связь с Центральной Европой

«Похоже на преднамеренный акт»: в Финляндии внезапно пропала прямая связь с Центральной Европой

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9 комментариев

Подводный кабель связи C-Lion1 компании Cinia Oy, единственный соединяющий Финляндию и Центральную Европу, внезапно перестал работать. Эксперт считает, что он мог быть поврежден намеренно, пишет Yle.

Как говорится в опубликованном 18 ноября пресс-релизе государственной компании Cinia, сбой в работе кабеля был зафиксирован утром в понедельник. Подводный кабель длиной 1 173 километра соединяет Хельсинки и немецкий Росток — по нему передаются телекоммуникационные данные.

Руководитель Центра кибербезопасности Traficom Самули Бергстрём сообщил журналистам, что причины повреждения выясняются. По его словам, повреждение влияет на международные связи, но из Финляндии в остальной мир данные передаются по нескольким маршрутам. Связана ли причина сбоя с погодными условиями или это дело рук человека — еще предстоит выяснить.

«Важно, что проблему выявили и начали устранять», — резюмировал он.

В Cinia сообщили, что точные сроки устранения повреждения пока неизвестны, но, как правило, на ремонт подводных кабелей уходит от 5 до 15 суток.

По оценке профессора Тапио Франтти, специалиста по кибербезопасности из университета Ювяскюля, разрыв кабеля с большой вероятностью является преднамеренным актом, а не случайностью.

«Если смотреть с точки зрения вероятности, то это больше похоже на преднамеренные действия», — заявил Франтти в СМИ.

Год назад, когда произошла авария на газопроводе Balticconnector, который связывает побережья Финляндии и Эстонии, также высказывались версии о «русском следе». «Фонтанка» подробно описывала, как менялась версия инцидента на газопроводе: от взрыва до упавшего якоря, от России до Китая.

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Комментарии
9
Cashmare
40 минут
это всё боевые беспилотные якоря с надписью "маде ин чина"
Гость
42 минуты
Если кабель медный, то как сказал, один человек "К бабке не ..ходи"..
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