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Происшествия Министр обороны ФРГ заявил о диверсии после обрыва кабеля связи с Финляндией

Министр обороны ФРГ заявил о диверсии после обрыва кабеля связи с Финляндией

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18 комментариев

Телекоммуникационный кабель между Финляндией и Центральной Европой, проложенный по дну Балтийского моря, мог быть поврежден в результате диверсии. Об этом 19 ноября заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По его словам, произошедшее является «очень ясным сигналом о том, что там что-то происходит», передает ТАСС. Он выразил сомнения, что кабель был поврежден корабельным якорем, и заявил, что никто не верит в то, что это была случайность.

«Поэтому мы вынуждены констатировать, не зная, кто конкретно это сделал, что речь идет о гибридной акции, и мы вынуждены исходить из того, что речь идет о диверсии», — сказал Писториус.

Подводный кабель связи C-Lion1 компании Cinia Oy длиной 1 173 километра соединяет Хельсинки и немецкий Росток. Это единственный кабель, напрямую соединяющий Финляндию и Центральную Европу. Он вышел из строя утром 18 ноября. Главы МИД Финляндии и Германии Элина Валтонен и Анналена Бербок выпустили совместное заявление по поводу случившегося, выразив «глубокую обеспокоенность» инцидентом.

«Тот факт, что такой инцидент сразу же вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, красноречиво говорит о нестабильности нашего времени», — говорится в заявлении.

Накануне также стало известно о повреждении подводного кабеля связи между Литвой и Швецией. Bloomberg отмечал, что он находился в 10 метрах от финского кабеля. В компании Telia Lietuva AB, крупнейшем провайдере Литвы, сообщили, что обрыв кабеля обнаружили после пропажи связи. Отмечали, что кабель был довольно старым, и с ним уже возникали неисправности, в основном из-за неудачно бросивших якорь кораблей, но диверсий ранее зафиксировано не было.

Генеральная прокуратура Литвы изучает обстоятельства произошедшего. Об этом журналистам сообщила представитель ведомства Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене, пишет ТАСС.

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Финляндия Германия Обрыв кабеля
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Комментарии
18
Гость
1 час
Украинские дайверы на яхтах совсем страх потеряли...
4953694
1 час
Это тот же самый злодей сделал, кто СП2 повредил.
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