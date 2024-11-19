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Происшествия Судно КНР было вблизи места обрыва кабеля между Финляндией и Центральной Европой

Судно КНР было вблизи места обрыва кабеля между Финляндией и Центральной Европой

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3 комментария

По последним данным, некоторые суда вели себя подозрительно рядом с местом повреждения подводного кабеля между Финляндией и Центральной Европой. Среди них было китайское судно Yi Peng 3, сигнал которого исчез в районе Балтийского моря незадолго до инцидента. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает Yle.

Подводный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию, был поврежден накануне, 18 ноября. Во время инцидента, как минимум, у четырех кораблей вблизи места происшествия были выключены передатчики. Среди них оказался китайский Yi Peng 3, чей сигнал прервался вечером 17 ноября неподалеку от места обрыва телекоммуникационного кабеля.

«Передатчики должны быть включены, но может быть множество причин, почему сигнал был не доступен в коммерческих службах [отслеживания маршрута судна, вроде Marine Traffic]. У нас есть другие инструменты для мониторинга», — указал начальник оперативного центра финской береговой охраны Йоона Кастрен, отметив, что район, где произошел разрыв кабеля, обычно характеризуется интенсивным судоходством.

Согласно информации телекоммуникационного оператора Cinia, предполагаемая диверсия на месте, где проложен подводный кабель, могла произойти рано утром в понедельник 18 ноября. Как сообщил генеральный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила, повреждение кабеля было зафиксировано в 4:04 утра. Спустя всего 11 секунд связь между Финляндией и Центральной Европой через кабель полностью прекратилась.

Сообщается, что Yi Peng 3 — это 225-метровое грузовое судно КНР, которое прибыло в Финский залив из египетского порта Саид. Как передает Yle, в начале ноября оно заходило в российский порт Усть-Луга.

Напомним, подводный кабель связи C-Lion1 компании Cinia Oy, единственный соединяющий Финляндию и Центральную Европу, внезапно перестал работать 18 ноября. Как отмечает министр обороны ФРГ Борис Писториус, телекоммуникационный кабель мог быть поврежден в результате диверсии.

Ранее Пекин признал, что в октябре 2023 года китайское судно повредило критически важный газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию. Китайская сторона акцентирует, что ЧП произошло «случайно» и обозначает его как «несчастный случай» — авария якобы стала результатом сильного шторма.

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ПО ТЕМЕ
КНР Обрыв кабеля Финляндия Балтийское море
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Комментарии
3
Suricat
2 минуты
одно китайское было?) Других небыло? Уже диверсия? Да, Европа совсем слетела с катушек)))
Гость
6 минут
17, 18 числа Балтику вообще-то тоже штормило..
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