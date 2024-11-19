Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

зап.

 749мм 86%
Подробнее
7 Пробки
USD 100,03
EUR 105,73
13 лет для Лавленцева
Новая ядерная доктрина
Дом Радио
Оплата лицом в метро стартует
Промышленный Петербург
Меняют порядок капремонта
Чемпионка мира по шахматам
Город В Петербурге открыли сквер Юрия Кнорозова — ученого, раскрывшего тайну письменности майя

В Петербурге открыли сквер Юрия Кнорозова — ученого, раскрывшего тайну письменности майя

1 319
3 комментария

Сквер имени лингвиста Юрия Кнорозова, который расшифровал письменность индейцев майя, открыли 19 ноября в Красногвардейском районе Петербурга. Он расположен рядом с домом, где жил ученый.

Благоустройство сквера на Гранитной улице завершили еще в начале ноября, но торжественное открытие по просьбе внучки Кнорозова перенесли на памятную дату: сегодня, 19 ноября, исполняется 102 года со дня рождения ученого, рассказал глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт. В сквере установили 8 арт-объектов в виде планет, информационный стенд, которые рассказывает о жизни и открытиях Кнорозова, скамейки, обустроили пешеходные дорожки.

На территории сквера дополнительно высадили 50 новых деревьев и более 700 кустарников. «Постарались не перегрузить сквер объектами благоустройства и максимально сохранить зеленые насаждения, особенно рябины, которые любил ученый», — отметил глава района.

Также там установлены 27 опор освещения с современными светильниками, камерами и звуковой аппаратурой, добавили в городской администрации. Свет должны подключить до конца года.

На Гранитной улице Юрий Кнорозов жил с 1959-го по 1992 год. По словам внучки, по аллее, что проходит через весь сквер, ученый гулял регулярно. Сквер назвали его именем в 2022 году по решению губернатора Петербурга. В ноябре 2023 года в память об ученом открыли мемориальную доску на фасаде здания Кунсткамеры.

Кнорозов начал расшифровку письменности майя будучи еще студентом МГУ и продолжил в Ленинграде, совмещая с работой в Музее этнографии народов СССР. Исследования он проводил исключительно по рукописям и описаниям достопримечательностей, «вживую» пирамиды майя ученый увидел лишь через 40 лет после своего открытия. Первая публикация об открытии вышла в 1952 году в СССР, а мировая общественность узнала о нем после выступления Кнорозова на международной конференции за рубежом в 1956 году.

В Мексике заслуги Кнорозова отмечены орденом Ацтекского орла. А в 2010 году в мексиканском штате Юкатан ему открыли памятник. Медаль имени Юрия Кнорозова вручается деятелям науки и культуры за вклад в изучение культуры майя.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Петербург Сквер Топонимика
Лайк
LIKE9
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Игорь Протасов
46 минут
Любят у нас пышно чествовать после кончины... вот ежели бы при жизни...
Entrenador2005
32 минуты
Один из немногих с мировой известностью и заслугами. А с точки зрения наших занимался ерундой, потому и не чествовали. Вот если бы он урожайность повышал или выплавку стали, или автомат изобрёл...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
ТОП 5
Новости компаний
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11