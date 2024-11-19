В Петербурге открыли сквер Юрия Кнорозова — ученого, раскрывшего тайну письменности майя

Сквер имени лингвиста Юрия Кнорозова, который расшифровал письменность индейцев майя, открыли 19 ноября в Красногвардейском районе Петербурга. Он расположен рядом с домом, где жил ученый.
Благоустройство сквера на Гранитной улице завершили еще в начале ноября, но торжественное открытие по просьбе внучки Кнорозова перенесли на памятную дату: сегодня, 19 ноября, исполняется 102 года со дня рождения ученого, рассказал глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт. В сквере установили 8 арт-объектов в виде планет, информационный стенд, которые рассказывает о жизни и открытиях Кнорозова, скамейки, обустроили пешеходные дорожки.
На территории сквера дополнительно высадили 50 новых деревьев и более 700 кустарников. «Постарались не перегрузить сквер объектами благоустройства и максимально сохранить зеленые насаждения, особенно рябины, которые любил ученый», — отметил глава района.
Также там установлены 27 опор освещения с современными светильниками, камерами и звуковой аппаратурой, добавили в городской администрации. Свет должны подключить до конца года.
На Гранитной улице Юрий Кнорозов жил с 1959-го по 1992 год. По словам внучки, по аллее, что проходит через весь сквер, ученый гулял регулярно. Сквер назвали его именем в 2022 году по решению губернатора Петербурга. В ноябре 2023 года в память об ученом открыли мемориальную доску на фасаде здания Кунсткамеры.
Кнорозов начал расшифровку письменности майя будучи еще студентом МГУ и продолжил в Ленинграде, совмещая с работой в Музее этнографии народов СССР. Исследования он проводил исключительно по рукописям и описаниям достопримечательностей, «вживую» пирамиды майя ученый увидел лишь через 40 лет после своего открытия. Первая публикация об открытии вышла в 1952 году в СССР, а мировая общественность узнала о нем после выступления Кнорозова на международной конференции за рубежом в 1956 году.
В Мексике заслуги Кнорозова отмечены орденом Ацтекского орла. А в 2010 году в мексиканском штате Юкатан ему открыли памятник. Медаль имени Юрия Кнорозова вручается деятелям науки и культуры за вклад в изучение культуры майя.
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