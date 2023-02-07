В Петербурге появятся скверы Кнорозова, Сенкевича и Слепых Слухачей

В Петербурге присвоят названия почти двум десяткам зеленых территорий. В том числе в городе появятся скверы, названные в честь знаменитого майяниста Юрия Кнорозова и писателя Генрика Сенкевича. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте Смольного 7 февраля.



Имена скверам и бульварам присвоят на основании решения топонимической комиссии. В городе появятся:

Андреевский бульвар — от Большого до Среднего проспекта В.О. Между 6-й и 7-й линиями;

сквер Анны Зеленовой — в Павловске на Садовой улице между Березовой и Госпитальными улицами;