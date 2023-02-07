В Петербурге появятся скверы Кнорозова, Сенкевича и Слепых Слухачей

В Петербурге присвоят названия почти двум десяткам зеленых территорий. В том числе в городе появятся скверы, названные в честь знаменитого майяниста Юрия Кнорозова и писателя Генрика Сенкевича. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте Смольного 7 февраля.
Имена скверам и бульварам присвоят на основании решения топонимической комиссии. В городе появятся:
Андреевский бульвар — от Большого до Среднего проспекта В.О. Между 6-й и 7-й линиями;
сквер Анны Зеленовой — в Павловске на Садовой улице между Березовой и Госпитальными улицами;
сквер Владимира Шалимова — у дома № 131 на проспекте Ветеранов;
Деминский сад — на улице Профессора Качалова, юго-западнее дома № 15 по проспекту Обуховской Обороны;
Джазовый сквер — у дома № 38 по Загородному проспекту;
сквер Знаменова — в Павловске у дома № 7 по Калининской улице;
сад особняка Кирштена — на Рижском проспекте, у дома № 25;
аллея Ленинградских Зенитчиц — на Дальневосточном проспекте, от Зольной улицы до улицы Коллонтай;
сквер Маринеско — на пересечении проспекта Стачек и дорогой на Турухтанные острова;
сад Милосердия — у дома № 47 на Пискаревском проспекте;
сквер Михаила Боброва — у дома № 3 в Петровском переулке;
сквер Нины Соколовой — у дома № 8 по Двинской улице;
Прядильный сквер — на пересечении улицы Лабутина и Прядильного переулка;
сквер Слепых Слухачей — у дома № 5–7 на Стрельницкой улице;
Троицко-Петровский сквер — на Троицкой площади;
сквер Юрия Кнорозова у домов №№ 8, 12 и 1 по Гранитной улице;
сквер Юрия Сенкевича — южнее дома № 4 по Выборгской улице.
Документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.