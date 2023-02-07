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    В Петербурге появятся скверы Кнорозова, Сенкевича и Слепых Слухачей

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    В Петербурге присвоят названия почти двум десяткам зеленых территорий. В том числе в городе появятся скверы, названные в честь знаменитого майяниста Юрия Кнорозова и писателя Генрика Сенкевича. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте Смольного 7 февраля.

    Имена скверам и бульварам присвоят на основании решения топонимической комиссии. В городе появятся:

    Андреевский бульвар — от Большого до Среднего проспекта В.О. Между 6-й и 7-й линиями;

    сквер Анны Зеленовой — в Павловске на Садовой улице между Березовой и Госпитальными улицами;

    сквер Владимира Шалимова — у дома № 131 на проспекте Ветеранов;

    Деминский сад — на улице Профессора Качалова, юго-западнее дома № 15 по проспекту Обуховской Обороны;

    Джазовый сквер — у дома № 38 по Загородному проспекту;

    сквер Знаменова — в Павловске у дома № 7 по Калининской улице;

    сад особняка Кирштена — на Рижском проспекте, у дома № 25;

    аллея Ленинградских Зенитчиц — на Дальневосточном проспекте, от Зольной улицы до улицы Коллонтай;

    сквер Маринеско — на пересечении проспекта Стачек и дорогой на Турухтанные острова;

    сад Милосердия — у дома № 47 на Пискаревском проспекте;

    сквер Михаила Боброва — у дома № 3 в Петровском переулке;

    сквер Нины Соколовой — у дома № 8 по Двинской улице;

    Прядильный сквер — на пересечении улицы Лабутина и Прядильного переулка;

    сквер Слепых Слухачей — у дома № 5–7 на Стрельницкой улице;

    Троицко-Петровский сквер — на Троицкой площади;

    сквер Юрия Кнорозова у домов №№ 8, 12 и 1 по Гранитной улице;

    сквер Юрия Сенкевича — южнее дома № 4 по Выборгской улице.

    Документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

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