На здании Кунсткамеры открыли мемориальную доску майянисту Юрию Кнорозову

Мемориальную доску историку-этнографу Юрию Кнорозову открыли 20 ноября на здании Кунсткамеры — Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН в Петербурге. Ее разместили на фасаде музейного корпуса в Таможенном переулке.
Установить мемориальную доску Кнорозову на фасаде музея было решено в прошлом году: 19 ноября 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения ученого. Над ее созданием начали работать в апреле 2022 года, взяв за образец «строгие и академичные» таблички на городском «Доме академиков», рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
«Мы уделяем огромное внимание тому, что появляется в историческом центре, в том числе на фасадах зданий. Поэтому, прежде чем разместить мемориальную доску здесь, было пройдено много комиссий и согласований», — добавил он.
Юрий Кнорозв — историк, этнограф и лингвист, расшифровавший письменность индейцев майя. Он стал основателем советской школы майянистики. В мексиканском городе Мерида у Большого музея мира майя установлен памятник Кнорозову. В петербургской Кунсткамере он работал с 1953 года и до конца своей жизни в 1999 году. В ноябре 2022 года в честь юбилея в Петербурге открыли мемориальную табличку на доме, где жил историк. Ее дизайн подвергся резкой критике научного сообщества: вместо символа майя портрет ученого разместили на фоне Камня Солнца ацтеков. Аналогичный ляп обнаружился и в оформлении детской площадки, открытой в память о Кнорозове.
В этом году в Петербурге именем Юрия Кнорозова назвали также сквер на Гранитной улице.