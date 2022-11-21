«Собирательный образ». Как на памятной доске этнографу Кнорозову перепутали календарь майя и Камень Солнца ацтеков

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Историки обвиняют авторов в халатности, а родные ученого видят в критике старый конфликт

В Петербурге в минувшие выходные открыли мемориальную доску на доме, где жил историк-этнограф Юрий Кнорозов. Торжественную церемонию провели рядом на Гранитной улице, 10. Мероприятие было приурочено к столетию со дня рождения учёного. «Композиция представляет из себя стеклянный портрет, как бы символ из XXI века к прошлому, на фоне календаря ацтеков, майя, этой древности. И это такой путь в будущее», — говорил журналистам автор мемориальной доски скульптор Вячеслав Бухаев. Именно за это изображение и за путаницу в народах Южной Америки его и раскритиковало научное сообщество.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пост в соцсетях опубликовал доцент исторического факультета РГГУ Дмитрий Беляев, он и сам непродолжительное время учился у Кнорозова: «Портрет ученого, дешифровавшего письменность майя, размещен на фоне Камня Солнца, который относится к культуре ацтеков (на всякие мелочи типа странного дизайна или отсутствия выделения причастного оборота «раскрывший миру тайну письменности майя» запятыми внимания уже и не обращаем». «Фонтанке» Беляев пояснил, что заметил досадную ошибку на доске за неделю до её открытия и пытался донести до авторов и чиновников, что нужно внести изменения, но его не услышали:



«Это очень досадная для учёных ошибка: с 2012 года (тогда был бум, что якобы майя предсказали конец света) в Интернете можно найти календарь майя именно с таким изображением. К сожалению, это типичный ляп. Это даже разные временные промежутки». По словам доцента, в публикациях Кнорозова нет ни одного упоминания поздней культуры ацтеков и тем более Камня Солнца.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сам скульптор Вячеслав Бухаев, впрочем, сообщил «Фонтанке», что не видит в таком изображении ничего страшного: «Письменность майя — это 3 тысячи лет до нашей эры. Первый календарь их потом и трансформировался у ацтеков, ольмеков. Он примерно такой, похожий. В Кунсткамере специалисты — никто не возражал. А я хотел сделать современную доску, из стекла, обработанного лазером, на фоне старой плиты». По словам Бухаева, родственники Кнорозова сообщили ему, что критика его работы не случайна, якобы за ней стоит ученица учёного — руководитель учебно-научного Мезоамериканского центра им. Ю. В. Кнорозова Галина Ершова. Эту же теорию подтвердили они и в разговоре с «Фонтанкой»: бывшую ученицу они считают якобы причастной к исчезновению научного архива учёного.



Беляев, первым отреагировавший на ошибку на мемориальной доске, работающий вместе с Ершовой, в разговоре с «Фонтанкой» эту версию опроверг: «Я знаю, что есть какие-то претензии, но не более того, подробно про конфликт я не знаю и отношения к этому мои высказывания не имеют. Мемориальная доска сообщает о том, чем человек занимался. Эта ошибка для учёных моветон. Ситуация примерно такая же, как когда в Москве на памятнике Калашникову разместили не его автомат, а внешне похожий немецкий. Это мнение профессионального сообщества — что так делать нельзя», — настаивает он.



На самой мемориальной доске выбита надпись о содействии в её установке «Единой России». Занимался этим депутат Государственной думы Сергей Боярский. «Насколько мне известно, есть конфликтующие стороны вокруг его [Кнорозова] истории. Идут попытки перетягивания одеяла его наследия. С Вячеславом Бухаевым мы обсуждали это. Это собирательный художественный образ: инки, майя… Точности в художественном образе никто добиваться не хотел», — сказал он.



Сергея Боярского к открытию памятной доски подключил скульптор Бухаев. Он попросил депутата помочь согласовать мемориал — по закону памятные доски нельзя устанавливать раньше, чем после 30 лет с момента смерти: «По документам это проходит как элемент благоустройства. В этом случае бюрократические препоны можно было бы нивелировать. Но это — установка таких мемориальных досок — хороший прецедент для наших спальных районов».



Помимо мемориальной доски на Гранитной улице планируется ещё одна — на Кунсткамере. Как рассказали «Фонтанке» родственники учёного, к его столетию её не смогли открыть из-за бюрократических нюансов — пока не удалось получить разрешение на размещение доски на фасаде, и в отличие от истории с домом на Гранитной улице чиновники оказались более инертными.

Справка:

Юрий Валентинович Кнорозов родился 19 ноября 1922 года. Ученый, историк, этнограф, лингвист расшифровал письменность майя и стал основателем советской школы майянистики. Его увлеченность письменностью началась в 1939 году — после поступления на исторический факультет Харьковского университета. Кнорозов приступил к дешифровке в 1945 году, а в 1955 году был допущен к защите кандидатской диссертации и показал комиссии свои наработки. Благодаря научной работе ему присвоили докторскую степень, минуя степень кандидата наук.



Памятник Юрию Кнорозову установлен в г. Мерида (Мексика), у Большого музея мира майя.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству создать оргкомитет и провести мероприятия по увековечению памяти выдающегося ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя, 100-летие со дня рождения которого будет отмечаться в ноябре.

