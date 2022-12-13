Камень жертвоприношения ацтеков установили на детской площадке в Петербурге. Его упорно путают с календарем майя

Фото: Vk.com/Константин Чебыкин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





В Петербурге любители истории обнаружили новый ляп желающих почтить память этнографа Юрия Кнорозова. В память о нём открыли детскую площадку, на которой установили вместо календаря майя, который расшифровал этнограф, камень ацтеков. На детской площадке появился совсем не детский символ жертвоприношения.



В ноябре в России праздновали 100-летие со дня рождения этнографа Юрия Кнорозова. Ещё летом Владимир Путин подписал указ, в котором говорилось о необходимости почтить память петербургского учёного, расшифровавшего календарь майя. Выполнить поручение президента поспешили самые разные структуры. В стороне не остались и петербургские муниципалы. На Васильевском острове в муниципалитете «Остров Декабристов» решили посвятить Кнорозову детскую площадку. На вопрос жителей, как с Кнорозовым связана улица Кораблестроителей, 37, где двор решили оформить в мексиканском стиле, в муниципалитете резонно ответили: «Работал-то учёный на Васильевском острове! Здесь сейчас его родственники проживают. Да и отсылка больше к тому, что данная площадка в мексиканском стиле и символах культуры майя, поскольку посвящается памяти великого лингвиста Ю. В. Кнорозова».



По данным госзакупок, потратили на переоборудование детской площадки порядка 8 млн рублей. Весь контракт на благоустройство, куда включили несколько адресов, обошёлся муниципалитету в 40 млн рублей. В ноябре площадку, расписанную пальмовыми листьями и обезьянами, открыли. У стенда «Тайны майя», где описали биографию Юрия Кнорозова, сфотографировались депутат Заксобрания Константин Чебыкин и глава муниципалитета Алексей Захаров. Среди фотографий, опубликованных депутатами, есть и общая — самой площадки. На ней видно круглое колесо с узорами. На него и обратил внимание историк Юрий Нежинский в начале декабря. Это, отметил он, никакой не календарь майя, а Камень Солнца ацтеков — жестокий символ совершенно другой цивилизации.

«У всех народов есть особенности. Англичане пьют чай в пять часов, бразильцы любят футбол, русские пишут романы вроде «Войны и мира». Месоамериканские народы любили приносить человеческие жертвы. Грешили этим все, но особенно ацтеки. Собственно, Камень Солнца — и есть алтарь для принесения жертв», — написал Нежинский на странице во «ВКонтакте». Обряд жертвоприношения, добавил он, проводили в праздник бога Шипе-Тотека (имя бога означает Господин-с-Ободранной-Кожей). Пленника привязывали к Камню Солнца, забивали деревянными мечами, затем сдирали с него кожу и после жертве вырезали сердце. Его клали в центр Камня и проводили ритуальный танец.



«Делали всё это ацтеки не со зла, а как раз наоборот. С их точки зрения мир постоянно находился на грани краха и только сердца жертв, отданные богам, поддерживали его существование», — пишет Нежинский. Чтобы ацтеки не забыли подробности ритуала (письменности, как у майя, у них не было), на самом Камне нарисованы когтистые руки бога, жертвенные сердца и язык бога — в форме обсидианового ножа.



«Майя, что греха таить, человеческие жертвы тоже приносили, хотя — по сравнению с ацтеками — весьма гомеопатически. И не потому, что были очень добрыми. Похоже, что принесение грандиозных жертв для них не являлось необходимым элементом поддержания мироздания — ведь майя знали точное время конца пятого мира. Так что корми солнце — не корми, а всё равно конец придёт», — добавляет историк. Конец света, по версии учёных — дешифровщиков языка майя, должен был наступить в 2012 году. Именно тогда и началась путаница — кто-то, описывая предсказание, опубликовал вместо календаря майя Камень Солнца ацтеков. С тех пор его и начали путать, говорит он.



«На нём [Камне Солнца] очень удобно было демонстрировать, во-первых, концепцию пяти эр-миров, четыре из которых уже исчезли, а пятый вот-вот кончится, а во-вторых, месоамериканский календарь, который у ацтеков и майя был схожим. Поэтому Камень Солнца постоянно везде мелькал и все запомнили: месоамериканские цивилизации и эта штука — как Египет и пирамиды, как Чип и Дейл, как Бивис и Баттхед», — пишет историк.

Для Петербурга это уже второй такой ляп — Камень Солнца вместо календаря майя изобразили и на памятной доске на доме на Гранитной улице, где жил этнограф. На это, как писала «Фонтанка», обратил внимание доцент исторического факультета РГГУ Дмитрий Беляев. «Фонтанке» он говорил, что заметил ошибку на доске за неделю до её открытия и пытался донести до авторов и чиновников, что нужно внести изменения, но его не услышали. Скульптор Вячеслав Бухаев в ответ на это сообщил «Фонтанке», что не видит в таком изображении ничего страшного — календарь майя «примерно такой, похожий». Депутат Государственной думы Сергей Боярский, чьё имя также значится на доске как того, чьими стараниями удалось её повесить, говорил, что «это собирательный художественный образ» и «точности в художественном образе никто добиваться не хотел». Родственники Кнорозова же уверяли, что причина скандала вокруг доски — в попытке поделить научное наследие этнографа.



Справка:

Юрий Валентинович Кнорозов родился 19 ноября 1922 года. Ученый, историк, этнограф, лингвист расшифровал письменность майя и стал основателем советской школы майянистики. Его увлеченность письменностью началась в 1939 году — после поступления на исторический факультет Харьковского университета. Кнорозов приступил к дешифровке в 1945 году, а в 1955 году был допущен к защите кандидатской диссертации и показал комиссии свои наработки. Благодаря научной работе ему присвоили докторскую степень, минуя степень кандидата наук. Памятник Юрию Кнорозову установлен в г. Мерида (Мексика), у Большого музея мира майя.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству создать оргкомитет и провести мероприятия по увековечению памяти выдающегося ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя, 100-летие со дня рождения которого отмечалось в ноябре.



Мемориальную доску учёному также собираются установить на Кунсткамере. В Российском этнографическом музее также в честь юбилея открыли выставку, посвящённую учёному.

В программе «Твой бюджет — 2022» значится инициатива о создании на Васильевском острове сада имени Юрия Кнорозова.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»