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ЖКХ Общество О земном и небесном. Долги перед «обнуленными» УК попыталась взыскать компания известного священника

О земном и небесном. Долги перед «обнуленными» УК попыталась взыскать компания известного священника

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Жители домов, которые наконец смогли уйти от одиозных управляющих организаций на юге города, все еще получают странные приветы из прошлого. Полиция проводит проверку по поводу «долговых квитанций», пришедших к ним от нежеланных компаний. Рассылала их фирма с неожиданным собственником.

Для кого просят

Странные бумажки в почтовые ящики на юге города упали в августе. К тому времени УК «Пулковская усадьба» давно превратилась в постоянного персонажа уголовных новостей. Люди многократно жаловались, что они ее не выбирали, как и не голосовали на якобы проведенных собраниях за повышение тарифов на услуги. Еще летом 2023 года CК все же возбудил дело о мошенничестве, заявив о «систематической фальсификации протоколов общего собрания собственников» и о том, что компания в 2018 году изначально создавалась, чтобы незаконно зарабатывать на 133 домах в Московском районе.

Параллельно люди добивались права сменить управляющую компанию. Сделать это было непросто: «Пулковская усадьба» увязла в долгах ресурсоснабжающим организациям, 145 раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязательств, счета ее были арестованы. В этих условиях приставы посчитали, что только недовольные жители являются источником доходов для компании-должника, с помощью которых она сможет погасить недоимки, так что отпускать их нельзя. Пришлось вмешиваться прокуратуре.

В январе 2024 года была арестована на тот момент гендиректор «Пулковской усадьбы» и не менее проблемных ЖКС № 1 Кировского района («Фонтанка» писала, что на фальсификации там жаловался вице-спикер ЗакСа) и ООО «Строй-Сити» Галина Соколова. В фабуле дела были десятки миллионов, собранные с жителей, но не переданные ресурсникам. СК весной заявил об угрозах, которые получает следователь в отношении себя и своих близких. Так что вдобавок возбудили еще дело по ч. 2 ст. 296 УК РФ — угроза убийством, причинением вреда здоровью.

При этом следком прямо связал ЖКС № 1 Кировского района с ПАО ГИТ. Это холдинг, который в 2010-х скупал управляющие компании и тем самым расширял сферу своего влияния в Петербурге. Впоследствии ряд этих компаний обанкротились, а Грант Агасьян, которого СК называет бенефициаром ГИТ, заочно привлечен к уголовной ответственности и находится в международном розыске. Дома той же «Пулковской усадьбе» перешли как раз от одной из компаний холдинга — «Профсервис» — во время ее банкротства.

«Фонтанка», описывая сложную судьбу ПАО ГИТ, пару раз получала в редакцию букеты цветов без указания отправителя. В последний раз — 8 черных роз, адресованных лично корреспонденту. По времени это совпадало с публикациями о компании.

Это, что называется, для контекста.

Что за «квитанции»

Квитанциями то, что увидели в августе жители домов, не назвать. Некое ООО ЕГРЦ (Единый городской расчетный центр) сообщало, что у него есть договор с той или иной управляющей компанией на «комплекс услуг по расчету задолженности», прием и учет поступивших средств, перечисление денег жилищникам и «взыскание задолженности». «На основании изложенного прошу произвести оплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги в десятидневнй срок», — подытоживал ЕГРЦ. Если нет — управляющая компания будет вынуждена обратиться в суд и взыщет с вас еще и проценты за пользование чужими деньгами.

Прикладывали и заявление на выдачу судебного приказа о взыскании долга в пользу управляющей компании «путем перечисления через ООО ЕГРЦ». Заявление подписывал гендиректор УК.



Напомним, это произошло уже после всех историй с уголовными делами, арестами и угрозами. Жители, которые не один год положили на то, чтобы уйти из-под управления названными компаниями, бросились звонить во все колокола. В первую очередь обратились в прокуратуру и полицию и вспомнили, что по закону переуступать долги по ЖКХ сторонним организациям нельзя. В ГУ МВД подключившемуся депутату ЗакСа Алексею Цивилеву в конце сентября ответили, что заявление зарегистрировано, ведется проверка. Сам он добавил: «Компания с названием, схожим до степени смешения с Единым информационно-расчётным центром Санкт-Петербурга (ЕИРЦ), вводит жителей в заблуждение, а перечисленные ей средства не будут нигде учтены».

Из аппарата вице-губернатора Евгения Разумишкина пришел развернутый ответ: «Жилищное законодательство не лишает управляющую организацию или ресурсоснабжающую организацию права привлекать третьих лиц для совершения юридических и фактических действий по взысканию задолженности за оказанные коммунальные услуги и не запрещает правовые конструкции, в том числе агентские договоры, направленные на сбор денежных средств, при которых организация не выбывает из правоотношений». Проще говоря, если ЖКС № 1 или «Пулковская усадьба» все еще взыскивают долги для себя, то ЕГРЦ — это не коллектор, а просто нанятый исполнитель. А так можно.

Надо понимать, что с помощью районных чиновников дома постепенно повыходили из-под проблемных УК в жилкомсервисы в госсобственности. Лицензия «Пулковской усадьбы» прекращена еще в июне, у ЖКС № 1 Кировского района, по данным ГИС ЖКХ, не осталось домов в управлении, как и у «Строй-Сити». Все три компании теперь возглавляет Нариман Нурматов, как и УК «Собрание»: оно некогда тоже получило дома обанкротившейся структуры ПАО ГИТ («Доверие»), но сейчас уже без лицензии. Тем больше было удивление жителей, когда к ним пришел «агент» этих организаций за деньгами.

Святой долг

ООО ЕГРЦ совсем молодое, ему три года, выручка за прошлый год — 7 млн рублей. Связи с ПАО ГИТ долго искать не надо. Первый и второй учредители были собственниками компаний, которыми ранее владел Грант Агасьян, — ООО «ЖКС Московского района», «Профсервис» и «Паскаль». Бывший гендиректор ЕГРЦ возглавляла компанию «ГИТ-Телеком». Это как раз неудивительно. Самое необычное — новый владелец, который стал собственником компании в июне, аккурат перед рассылкой «писем счастья».

Это протоиерей Александр Пелин, глава отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии. Можно было бы заподозрить, что речь идет об однофамильцах, но ЕГРЮЛ четко распознает владельца ЕГРЦ как бывшего настоятеля нескольких приходов, которые указаны в биографии Пелина (в том числе храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского в здании Адмиралтейства в штабе ВМФ). И как директора Центра этнорелигиозных исследований, и как президента мордовского фонда поддержки духовной культуры «Синергия».

Здесь надо вспомнить, что Грант Агасьян — не чужой для епархии человек (если для нее вообще есть чужие). В свое время он организовывал митинг за передачу церкви Исаакиевского собора. А уже после этого, в 2021 году, в Епархиальном управлении состоялась научно-общественная сессия «Общество за мир в Нагорном Карабахе: год спустя». Организатором был как раз отдел по взаимоотношениям, поддержку оказывал в том числе Фонд Гранта Агасьяна (бизнесмен всегда выступал за мирное урегулирование конфликта). Открывал заседание Александр Пелин.

У Александра Пелина уже давно в собственности есть другая компания — «Чистый Кинг», занимается она уборкой. До него учредителем был Игорь Пономарев — в прошлом гендиректор нескольких компаний, связанных с ПАО ГИТ.

«Это достаточно честный вид деятельности»

«Фонтанка» позвонила Александру Пелину, чтобы уточнить степень его вовлеченности в бизнес-процессы ЕГРЦ.

— Я так понимаю, компания сейчас находится в стадии закрытия. Предполагалось, что есть люди, которые действительно должны за коммунальные услуги, и как-то они должны же это оплатить… Но я думаю, что не получается там вести деятельность, которая планировалась. Думаю, что сейчас этого ничего не будет.

— Простите за обывательский вопрос. А что вас-то привело в бизнес по взысканию задолженности? Вам это зачем?

— Ну в каком смысле? Разные люди работают разную работу. Вот и все… То место, где мы взаимодействуем, место церковного взаимодействия, он мало финансово обеспечено, я имею в виду приход и так далее. Есть некоторые возможности, плюс какая-то лишняя копейка — если бы она была возможна, то почему бы и нет. Это достаточно честный вид деятельности, ничего здесь такого нет, предосудительного контента в этом нет — непонятной купли-продажи и торговли чем-то.

— Я понимаю, что агентский договор не обязывает проверять историю задолженности. Но компании, в пользу которых ЕГРЦ взыскивает долги, проблемные…

— Я не знаю, какие компании кому принадлежат.

— А для служителей церкви нет запрета на занятие теми или иными областями предпринимательства?

— У нас прорабатывался в комиссии межсоборного присутствия вопрос отдельный. Предлагалось, что священнику не должно быть врачом. Потом вспомнили, например, Луку Войно-Ясенецкого, который канонизирован как хирург и святой одновременно. Или, допустим, можно ли художником быть? Есть те, кто рисует неблаговидные картинки, а есть те, кто иконы пишет. Тут вопрос сложный. Я взаимодействовал с университетом Герцена, с РАНГХиС, отдельные курсы провожу. В плане преподавания — это еще лучше, но там тебе платят 5 тысяч рублей в месяц, на это не выживешь.

— То есть настоятель прихода может быть директором строительной компании, никто пальцем не погрозит?

— Да нет. В некоторых епархиях есть единая служба заказчика по строительству различных объектов, и ее возглавляет священник.

«Фонтанка» рассказывала о проекте документа РПЦ, где были указаны не совместимые со служением в церкви профессии. «Клирикам запрещено заниматься собственным бизнесом, в особенности банковским, кредитным, страховым и подобным, — говорилось там. — Работа по найму на руководящих или рядовых должностях в подобных учреждениях допускается, если характер деятельности в этих учреждениях не носит элементов ростовщичества. Клирикам канонами дозволяется продажа изделий собственных рук, но иные виды торговли представляются несовместимыми со священством, равно как и адвокатская защита частных интересов в судах и в иных правоотношениях».

При этом в преамбуле, где шла речь о канонических запретах, было такое рассуждение: «Клирик может владеть на правах собственности тем или иным видом непредосудительного бизнеса, непосредственно не участвуя в управлении им — например, передав дело иному светскому лицу в доверительное управление, либо передав имущество в аренду».

В ходе обсуждения документа в епархии главу про предпринимательство критиковали отдельно. В частности, вспоминали, что за пределами мегаполисов зарплаты у священников крайне скромные и странно осуждать их за стремление обеспечить свою семью. Проект до подписания не дошел.

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Комментарии
15
AndrewBarsik
50 минут
И так почти везде. Фальсификация волеизьявления собственников превратилась в новую национальную идею, о необходимости которой так долго говорили медведи.
Гость
1 час
Попы - коллекторы. Почему-то не удивлен.
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