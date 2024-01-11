Удивительное новогоднее «приключение». В Петербурге арестована гендиректор ЖКС №1 Кировского района

Кировский районный суд отправил под стражу гендиректора ЖКС №1 Кировского района Галину Соколову. Ее спрашивают о 200 миллионах на счетах «однодневок» и предъявили совсем не внезапный долг перед Водоканалом. На арест Соколовой первыми обратили внимание жители Московского района, а именно тех домов, которые обслуживает УК «Пулковская усадьба». Этой УК также руководит Соколова, а информация о возбуждении дела по статье о мошенничестве в отношении представителей именно этой компании стала публичной в августе прошлого года силами СК.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 11 января, следователь принес ходатайство об аресте Соколовой как директора ЖКС. Она была задержана днем 31 декабря, встретила 2024 год в ИВС, а 5 января судья удовлетворил просьбу следствия отправить ее в СИЗО. В обосновании звучало, что гендиректор в силу должности прекрасно знает адреса и данные потенциальных свидетелей, а то и потерпевших. Кроме того, у нее есть связи с сотрудниками правоохранительных и правоприменительных органов. Дело, как и в случае с «Усадьбой», было возбуждено больше 4 месяцев назад, и с тех пор Соколова, убеждено следствие, продолжила заниматься преступной деятельностью. А именно оплачивала некие работы, которые по факту сделаны не были. Суд учел, что у Соколовой маленький ребенок и грамоты, но аргументы следствия были убедительней.

Что же до фабулы дела, то в ней сказано, что с октября 2021 года по июль 2022-го Соколова и неустановленные лица получали деньги от жителей за холодную воду, но Водоканалу их не отправляли. От прямого договора между жильцами и расчетным центром (ЕИРЦ) ЖКС отклонилась. Таким образом, ГУП не получил почти 62 миллиона рублей. По версии следствия, Соколова и ее коллеги распорядились деньгами так, как сами захотели. Миллионы якобы уходили на счета юрлиц, подконтрольных Соколовой. В том числе тех, которые показывали фиктивную отчетность. Следствие на данный момент установило, что через эти компании прошло больше 200 млн рублей.

ЖКС обслуживает почти 300 домов, и конфликт жильцов с управляющей компанией давно не секрет для городских властей и главы СК Александра Бастрыкина. Разобраться было велено больше года назад. Как писала «Фонтанка», среди прочего ЖКС в подделке подписей жильцов на увеличение тарифов уличил один из «подписантов» — вице-спикер петербургского Заксобрания Павел Иткин.

Примерно такие же проблемы у «Пулковской усадьбы», в ведении которой больше 130 домов. Также Соколова является гендиректором и учредителем «Строй-Сити». Все три возглавляемые ею компании имеют запрет от приставов на «производство регистрационных действий» — то есть, несмотря на яростное желание жильцов сменить УК, сделать они этого не смогут, пока Соколова и теперь уже сообщники, не рассчитаются по долгам деньгами собственников жилья.

Что касается дела «Пулковской усадьбы», то оно было возбуждено в первую очередь из-за протоколов. Якобы сотрудники компании систематически их фальсифицировали и предоставляли документы в ГЖИ для смены старой управляющей компании на «Пулковскую усадьбу». Кроме того, за «Усадьбой» долг на 47 миллионов рублей тем же ресурсникам.



В декабре 2023 года администрация Московского района совместно с Жилищным агентством района подали в суд исковое заявление против УК. Это не единственный иск от района, в октябре был подан иск о неисполнении работ по протечке труб в 44-м доме на Костюшко.