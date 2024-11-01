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Общество Не оправдали доверия? В Петербурге зайцам в транспорте все же пропишут повышенные штрафы

Не оправдали доверия? В Петербурге зайцам в транспорте все же пропишут повышенные штрафы

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4 комментария


Комитет по транспорту подготовил поправки в петербургский закон о Кодексе административных правонарушений. За неоплату проезда придется платить больше — но не всем одинаково.

Проект изменений опубликован 1 ноября. Он вводит в КоАП еще одну статью, звучит она путано: «Нарушение Порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона „Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта“, перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Санкт-Петербурга, по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Разделить ее можно на две части. Не заплатил за себя или за ребенка (если он уже для этого достаточно взрослый) — штраф 1,5 тысячи. Не предъявил документ льготника (который дает право на бесплатный или льготный проезд) или не доплатил за багаж — придется отдать 1 тысячу рублей.

А как сейчас?

Сейчас никто не будет разбираться, на каких основаниях ты едешь. Если нечем подтвердить, что ты выполнил обязательства перед перевозчиком, — для всех общий штраф 500 рублей. Он прописан всё в том же городском законе о КоАП, в пунктах 1 и 2 статьи 41 (там про самого человека и про багаж). Эти пункты новый проект комтранса, соответственно, предлагает исключить.

«Фонтанка» рассказывала, что в прошлый раз к теме повышения штрафов чиновники подходили в 2022 году, прямо перед запуском так называемой транспортной реформы. Причина — в новой форме брутто-контрактов коммерческих перевозчиков с городом: уже более двух лет они всю выручку с пассажиров отдают в бюджет, и сами из него получают оплату своей транспортной работы по фиксированным расценкам. Одно из последствий этого — самому перевозчику, в общем-то, уже все равно, кто там заплатил в салоне за проезд, а кто нет: это забота заказчика. Город же не был готов мобилизовать новую армию кондукторов и для начала прицелился к простому решению — «волчьим штрафам» в 2,5 тысячи рублей для всех зайцев.

Идея была понятна: наказание должно было внятно превышать цену единого наземного проездного билета. А кроме того, один пойманный должен был компенсировать выпадающие доходы за десятки своих непойманных «товарищей». Но «бескондукторка» поставила перед транспортниками много сопутствующих задач: например, хотя бы формально сохранить возможность оплаты проезда наличными, притом что человека с рулончиком на груди из автобусов частников убрали. Для этого разработали систему продажи билетов с QR-кодами, которые все равно надо покупать до поездки и в очень ограниченном количестве точек (ну или в приложении, но это уже не кеш). Без этого требовать от пассажиров неукоснительного соблюдения дисциплины и грозить им выросшими в пять раз штрафами было странно. В итоге их размер так и остался на уровне 500 рублей.

И что, много поймали?

Еще одним аргументом отказаться от повышения стали результаты длительного наблюдения за зайцами в их естественной среде. Эксперименты с бескондукторными маршрутами шли несколько лет, пассажирам давали возможность попрактиковать категорический императив Канта то в одном автобусе или троллейбусе, то в другом. В 2020-м говорили, что доля неплательщиков — от 9% в будни до 15% в выходные, сразу после запуска реформы — что около 7,7% (причем сюда входят и рассеянные пассажиры, которые просто забывают предъявить имеющийся у них проездной).
Параллельно отказываться от кондукторов начали и государственные перевозчики: например, у «Горэлектротранса» они ушли с малозагруженных маршрутов, где потери от зайцев оказывались меньше, чем оплата труда одного работника с валидатором.

По итогам 2022 года комтранс отчитывался о 7-процентной доле зайцев и 30 тысячах составленных актов (то есть совокупная сумма штрафов могла составить 15 миллионов рублей). В этом году 900 городских контролеров уже успели проверить порядка 30 миллионов человек, но свежих данных о числе неплательщиков не публиковали.

Косвенно судить можно по цифрам «Горэлектротранса». Его контролерский «Дневной дозор» проверил в 2024 году 28 трамвайных и 36 троллейбусных маршрутов — то есть, считай, всю «бескондукторку» ГЭТ. Под инспекцию попали 12,8 миллиона человек, и, судя по всему, ухудшения статистики не замечено — доля зайцев составила 5%.

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Но ощущение, что город все же увеличит штрафы, никуда не уходило. Например, Смольный в какой-то момент более подробно регламентировал порядок подтверждения оплаты проезда. И пошел до конца в грозящем стать прецедентом деле: петербуржец тогда успешно отбился от штрафа в районном суде, причем в решении звучало неприятное для транспортного блока мнение о невозможности оплатить проезд наличными прямо в автобусе. Однако кассация это решение отменила.

Согласно последним отчетам комитета, в 2024 году 98,4% пассажиров пользуются именно электронными способами оплаты: 39,6% поездок (или 498 миллионов) — оплачивали «Подорожником», вдвое меньше — банковскими картами. Но надо помнить, что на долю льготников приходится более 40% поездок (больше всего — на пенсионеров, меньше — на школьников, студентов, инвалидов). В тарифной линейке города более десяти льготных билетов, в этом перечне примерно поровну просто более дешевых поездок и вообще бесплатных. И круг категорий, которые могут постоянно или периодически пользоваться общественным транспортом безвозмездно или со скидкой, растет.

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Комментарии
4
Slava_Rossii2
34 минуты
Мало повысить штраф, надо его ещё как-то взыскать. Без паспорта, добровольного похода в полицию или вызова полиции на место ничего не получится.
Иван Кадачигов
59 минут
И рыбку съесть и…
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