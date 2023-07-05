Не нашел кондуктора — отбился от штрафа. Суд в Петербурге решил, что проезд за наличные никто не отменял

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27 декабря 2022 года петербуржец Евгений зашел в 120-й автобус и приложил к валидатору «Подорожник». Как он утверждает, звук услышал, но на табло не посмотрел. Спокойно сел на свободное место и задремал.



Принцип Разбудили его контролеры «Организатора перевозок». Как водится, попросили приложить билет к валидатору еще раз — выяснилось, что проезд не оплачен, так как на «Подорожнике» нет денег. Евгений спросил, может ли он оплатить кому-то проезд наличными или активировать проездной, если положит на него деньги. В ответ сразу заговорили о штрафе. «Без грубости, но давление было», — рассказал Евгений «Фонтанке». На него составили акт, в комтрансе выписали протокол, мировой судья на потоке вынес постановление о штрафе в 500 рублей. Деньги невеликие, но мужчину задело за живое.



Евгений оспорил постановление, упаковал в жалобу много всего. Что-то можно назвать бюрократическими зацепками: при составлении протокола не было пояснений водителя, во сколько он запустил валидаторы (а Евгений садился на первой остановке); не учтено, что он все же оплатил проезд вторым «Подорожником», который у него тоже имеется; в акте нет времени последней оплаты билетом; не приобщена видеозапись из салона автобуса. Это классический набор, в таких сюжетах всегда много частных обстоятельств и развилок; корреспондент и сам недавно ехал в трамвае, где пару остановок не работали валидаторы, и гадал, как он в случае чего разойдется с контролерами.



Но кое-что было сущностным. Общественный транспорт работает по принципу публичной оферты, подчеркнул Евгений, а КоАП предусматривает большие штрафы для юрлиц, которые не обеспечивают возможности оплатить услуги с помощью карт НСПК и — внимание — наличными. Так что еще посмотрим, кто кому должен (этого в жалобе не было, это между строк).



Бескондукторка Коллизию с оплатой наличными тоже решали в рамках так называемой транспортной реформы, «Фонтанка» подробно рассказывала о ней. Смысл следующий: частные перевозчики по ходу транспортной реформы заключили с городом так называемые брутто-контракты, по которым всю выручку с пассажиров они отдают в бюджет, а в ответ им оплачивают твердую стоимость выполнененных работ. То есть сами компании больше не заинтересованы отслеживать оплату проезда, это интерес города. А чиновники прикинули, что, чем нанимать армию кондукторов в каждый автобус (которым раньше платили перевозчики), лучше набрать контролеров и кратно повысить штрафы (с 500 рублей до 2,5 тысяч).



Спустя год штрафы прежние, но бескондукторную модель подкрепили натурными исследованиями: не платят порядка 11% пассажиров, но половина из них — чисто по забывчивости. Так что на злонамеренных «зайцев» приходится всего несколько процентов, с ними должны разобраться контролеры.

Тут же возникла правовая проблема: закон и правда обязывает дать пассажиру возможность наличной оплаты проезда. Без кондуктора платить некому, водителю даже на телефон отвлекаться по контракту нельзя, куда уж там деньги через плечо брать. Смольный, как показалось, вышел из ситуации за счет так называемых разовых билетов в виде кассового чека с QR-кодом. Правда купить его надо заранее и по определенным адресам, но зато его точно можно приобрести за наличные, то есть всеобщие права вроде как соблюдены. Аккомпанементом идут постоянные отчеты о том, что доля пассажиров, оплачивающих разовые поездки, скукоживается, все переходят на билеты длительного пользования или оплату банковскими картами.



Прецедент