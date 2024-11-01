В «Стройтрансгазе» Геннадия Тимченко сменился гендиректор

Смена руководства, судя по данным ЕГРЮЛ, произошла в конце октября. Гендиректором стал Александр Степанченко вместо Дмитрия Лебедева, который возглавлял предприятие с конца 2022 года. Степанченко числится также главой севастопольской строительной компании «Арго» и ООО «Сфера» — дочерней компании СТГ.

В Петербурге «Стройтрансгаз» также претендовал на статус подрядчика по строительству метро, однако в итоге преемником «Метростроя» стал «Метрострой Северной столицы». В тот период в городе возникла компания «Метротрансстрой», аффилированная с СТГ. Ее учредителем и директором является Константин Ерошенко, который позже стал акционером старого «Метростроя» и начал активно участвовать во внутрикорпоративном конфликте предприятия. В конце октября суд удовлетворил иск ФНС о признании «Метротрансстроя» банкротом и ввел в фирме процедуру наблюдения.