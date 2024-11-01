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Бизнес В «Стройтрансгазе» Геннадия Тимченко сменился гендиректор

В «Стройтрансгазе» Геннадия Тимченко сменился гендиректор

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2 комментария

Генеральным директором АО «Стройтрансгаз» (СТГ) назначен Александр Степанченко. В прошлом его возглавлял бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев.

Смена руководства, судя по данным ЕГРЮЛ, произошла в конце октября. Гендиректором стал Александр Степанченко вместо Дмитрия Лебедева, который возглавлял предприятие с конца 2022 года. Степанченко числится также главой севастопольской строительной компании «Арго» и ООО «Сфера» — дочерней компании СТГ.

«Стройтрансгаз» — крупный инфраструктурный подрядчик, он подконтролен бизнесмену Геннадию Тимченко. В Петербурге, в частности, компания была задействована на строительстве «СКА Арены». До Дмитрия Лебедева ее возглавлял бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев. «Фонтанка» рассказывала, что после того, как Лавленцев не вернул Тимченко двухмиллиардный долг, у него начались серьезные проблемы: экс-чиновник был арестован и стал фигурантом нескольких уголовных дел (в том числе связанных с объектами СТГ в разных регионах страны). Параллельно суд признал его банкротом, а управляющий начал распродажу его имущества.

В Петербурге «Стройтрансгаз» также претендовал на статус подрядчика по строительству метро, однако в итоге преемником «Метростроя» стал «Метрострой Северной столицы». В тот период в городе возникла компания «Метротрансстрой», аффилированная с СТГ. Ее учредителем и директором является Константин Ерошенко, который позже стал акционером старого «Метростроя» и начал активно участвовать во внутрикорпоративном конфликте предприятия. В конце октября суд удовлетворил иск ФНС о признании «Метротрансстроя» банкротом и ввел в фирме процедуру наблюдения.

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Комментарии
2
Была надежда, но его уговорили.
14 минут
А Гангрена так и является гражданином Суоми?
VKuser174198221
18 минут
Вампиры меняются местами…..
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