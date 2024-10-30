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Общество Происшествия «Администрация получала обвинения в притеснении по национальному признаку». Глава Коркино ушла в отставку после погромов

«Администрация получала обвинения в притеснении по национальному признаку». Глава Коркино ушла в отставку после погромов

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23 комментария

Глава города Коркино в Челябинской области подала в отставку после массовых волнений, которые произошли в городе из-за убийства женщины-таксиста. Наталья Лощинина написала в своем телеграм-канале 30 октября, что принимает на себя всю полноту ответственности и решает сложить полномочия.

«Как верно сказал губернатор, трагедия послужила спусковым крючком. И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы», — написала Лощинина.

Она отметила, что проблема с представителями кочевого народа существовала очень давно, о ней знали как местные жители, так и администрация, которая обращалась в различные инстанции, после чего проводились беседы и рейды. Как итог, рассказала Лощинина, администрация получила обвинения в притеснении представителей народа по национальному признаку, а ее семья — не единожды оскверненную могилу свекра.

Ранее начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев сообщил, что главу полиции Коркино отстранят от работы и проведут служебную проверку.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение заняться социализацией компактно проживающего населения в регионе после убийства жительницы города Коркино, в котором обвиняют представителей общины. Глава региона напомнил, что проблема назрела не за один день и что есть «серьезное недовольство деятельностью администрации Коркинского округа и всех территориальных органов власти».

Напомним, конфликт между жителями Коркино и диаспорой разгорелся после убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой. Утром 24 октября её нашли мертвой в частном секторе. У неё остались двое сыновей и муж. Ближе к вечеру сотрудники МВД и ФСБ задержали двоих подозреваемых, причастность к совершению преступления установили для 17-летнего (известно, что он глухонемой). Жители Коркино собрались на стихийный сход, начались погромы и беспорядки, участвовали около 150 человек. Задержано более 40 человек. Двое были ранены, предполагаемый стрелок задержан.

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Комментарии
23
282799367
1 час
"дал поручение заняться социализацией компактно проживающего населения" С тем же успехом можно дать поручение изменить погоду на подведомственной территории.
280274738
59 минут
никаких общин и диаспор не должно существовать. а то,что они подпольно есть, этим должна хорошенько полиция заниматься.
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