«Откровенно проморгали конфликт». Челябинский губернатор поручил заняться диаспорой после убийства таксистки в Коркино

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение заняться социализацией компактно проживающего населения в регионе после убийства жительницы города Коркино, в котором обвиняют представителей общины. Об этом глава региона заявил на заседании оперштаба, его слова передает портал 74.RU .

Глава региона напомнил, что проблема назрела не за один день и что есть «серьезное недовольство деятельностью администрации Коркинского округа и всех территориальных органов власти».

Он поручил проверить источники доходов диаспоры, а также другие преступления и нарушения, о которых говорят местные жители, — под контролем прокуратуры и соблюдая нормы законодательства. Алексей Текслер призвал сохранять порядок на улицах и разработать программы по улучшению жизни в Коркинском муниципальном округе.

«Этого допускать нельзя. При таких действиях, как правило, могут пострадать невинные люди. Это в целом вызывает социальное напряжение в обществе. Это впредь не должно повторяться, я прошу жителей не поддаваться на провокационные призывы», — заявил он.

Напомним, после конфликта в Коркино задержали 58-летнего мужчину , который, по данным СК, во время погрома стрелял по людям, приближающимся к его дому. Он ранил двух человек и скрылся. По данным 74.RU , мужчина — представитель кочевого народа.

Напомним, конфликт между жителями Коркино и диаспорой разгорелся после убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой. Утром 24 октября её нашли мертвой в частном секторе. У неё остались двое сыновей и муж. Ближе к вечеру сотрудники МВД и ФСБ задержали двоих подозреваемых, причастность к совершению преступления установили для 17-летнего (известно, что он глухонемой). Жители Коркино собрались на стихийный сход, начались погромы и беспорядки, участвовали около 150 человек. Задержано более 40 человек. Двое были ранены, предполагаемый стрелок задержан.