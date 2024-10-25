Последние новости из Коркино: подозреваемый в убийстве таксистки оказался глухонемым, жители города требуют депортации табора

Задержанный за убийство таксистки в южноуральском Коркино является глухонемым. Картина преступления постоянно меняется. Между тем жители города требуют депортации диаспоры. С горожанами в ДК «Горняк» общается прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер. Об этом в пятницу, 25 октября, пишет 74.RU.

Накануне, вечером 24 октября, задержали двух подозреваемых в убийстве таксистки Елены Сарафановой. Один из них — 16-летний представитель кочевого народа Мануил. Причастность к убийству второго молодого человека, 19-летнего Марселя, который был указан в ориентировке, к настоящему моменту еще не подтверждена. Как утверждают родственники, юноша уехал из Коркино более месяца назад.

74.RU передает, что задержанный за убийство 16-летний юноша оказался глухонемым. На это обратил внимание общественности и отец подозреваемого перед началом суда, который состоялся 25 октября.

«Будет закон разбираться. Если он виноват, он ответит, — сказал отец задержанного. — Просто, понимаете, в данный момент такая ситуация в городе у нас произошла: начинается межнациональный конфликт, потому что люди много что не понимают. Ребенок — инвалид, он приехал на этом такси, он не смог бы этого сделать. Просто поймите, 16 лет ребенку, он глухонемой, он не слышит. Это давление со всех сторон, что, типа, они цыгане… Нет. Он ответит по российским законам, если только он это сделал», — подчеркнул отец Мануила.

По его словам, мальчика допрашивают с помощью приглашенного специалиста по языку жестов.

«Сын говорит, что это не он. Я уверен, что это не он. Они [следователи] не то просто ищут. Там, возможно, на его месте любой другой человек, может быть, и по национальности цыган, а может быть, и русский, я этого не исключаю. Просто кто-то воспользовался им, мое мнение такое», – добавил мужчина.

Отец подчеркивает, что после того, как появились подозрения относительно 16-летнего подростка, он доставил его в Следственный комитет, чтобы сотрудники разобрались в этом деле. Кроме того, отец подозреваемого также прокомментировал стрельбу, возникшую на фоне массовых беспорядков в городе накануне.

«Когда уже по домам начали ходить, начали сжигать дома, начали заходить через ворота, люди оборонялись, никто ни в кого не стрелял, стреляли вверх, потому что массовый беспорядок был в городе. Люди в доме были с внуками, с детьми, с семьями, понимаете… А эти просто хотели нагло заходить в дом, сжигали дома, сжигали автомобили. Надо было обороняться», – сказал мужчина, отметив, что информации о раненных из-за стрельбы не слышал.

Между тем в ДК «Горняк» состоялся прием граждан. Жители челябинского Коркино пришли на встречу с прокурором Челябинской области Игорем Донгаузером. Как сообщает 74.RU, пришедшие на прием выступают за депортацию кочевой диаспоры, при этом переходя на крики. Люди массово жалуются на представителей кочевого народа, говорят, что они не работают, не служат в армии и безобразно водят машины, создавая проблемы на дорогах Коркино.

После того как начальник коркинской полиции Владимир Дякин ответил на волнующие общественность вопросы во время приема граждан, начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев принял решение об отстранении Дякина от должности после убийства таксистки и беспорядков в городе. Была инициирована проверка в отношении уже бывшего начальника полиции Коркино.

После заседания суда, состоявшегося 25 октября, стало известно, что 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве водительницы в Коркино, отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, 40-летняя таксистка Елена Сарафанова поехала в квартал диаспоры на заявку, к ней сели два молодых человека. По данным следствия, во время поездки между водителем и пассажирами произошел конфликт, и женщину четыре раза ударили ножом в грудь. Тело нашли вечером 23 октября на улице Ватутина. Вечером 24 октября задержали подозреваемых, один из них — 16-летний представитель кочевого народа. Еще одного юношу проверяют на причастность к преступлению. Вчера в городе начались массовые беспорядки. Задержано более 40 человек, двое ранены. Также задержан 58-летний представитель диаспоры, который, по данным СК, во время погрома стрелял по людям, приближающимся к его дому. Полиция и ФСБ установили создателя и администратора телеграм-канала, в котором публиковались призывы к участию в беспорядках в Коркино, отчитывается ГУ МВД по Челябинской области.