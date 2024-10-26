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Происшествия В Коркино, где были погромы, снова поджоги. Сгорел дом, семья успела уехать

В Коркино, где были погромы, снова поджоги. Сгорел дом, семья успела уехать

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17 комментариев

В Коркино (Челябинская область), где после убийства таксистки произошли массовые волнения, ночью 26 октября снова тушили пожары. Горели жилой дом и автомобиль, которые, по предварительным данным, принадлежали представителям диаспоры, пишет 74.RU.

Полиция Южного Урала сообщает, что по факту поджогов возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (статья 167 УК РФ). Делом занимается специально созданная следственно-оперативная группа из числа сотрудников областного полицейского главка и районного отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к поджогам.

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По данным 74.RU, сгорел дом на Пионерской улице, на фото видно детскую коляску. Сосед рассказал, что семья из дома уехала еще несколько дней назад, «как все началось». Он с ними особо не контактировал, но и проблем не имел.

Напомним, конфликт между жителями Коркино и диаспорой разгорелся после убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой. Утром 24 октября её нашли мертвой в частном секторе. У неё остались двое сыновей и муж. Ближе к вечеру сотрудники МВД и ФСБ задержали двоих подозреваемых, причастность к совершению преступления установили для 17-летнего (известно, что он глухонемой). Жители Коркино собрались на стихийный сход, начались погромы и беспорядки, участвовали около 150 человек. Задержано более 40 человек. Двое были ранены, предполагаемый стрелок задержан.

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Коркино Массовые беспорядки Погром Погромы Убийство женщины Челябинская область
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Комментарии
18
Панкихой
1 час
Ну хоть цыган цыганами назвали.
266138465
58 минут
Губернатор Челябинской области загорает в отпуске в Эмиратах, глава Коркино, кстати, там же............
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