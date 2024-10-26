В Коркино, где были погромы, снова поджоги. Сгорел дом, семья успела уехать

В Коркино (Челябинская область), где после убийства таксистки произошли массовые волнения, ночью 26 октября снова тушили пожары. Горели жилой дом и автомобиль, которые, по предварительным данным, принадлежали представителям диаспоры, пишет 74.RU.

Источник: 74.RU

Полиция Южного Урала сообщает, что по факту поджогов возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (статья 167 УК РФ). Делом занимается специально созданная следственно-оперативная группа из числа сотрудников областного полицейского главка и районного отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к поджогам.

+2

По данным 74.RU, сгорел дом на Пионерской улице, на фото видно детскую коляску. Сосед рассказал, что семья из дома уехала еще несколько дней назад, «как все началось». Он с ними особо не контактировал, но и проблем не имел.

Напомним, конфликт между жителями Коркино и диаспорой разгорелся после убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой. Утром 24 октября её нашли мертвой в частном секторе. У неё остались двое сыновей и муж. Ближе к вечеру сотрудники МВД и ФСБ задержали двоих подозреваемых, причастность к совершению преступления установили для 17-летнего (известно, что он глухонемой). Жители Коркино собрались на стихийный сход, начались погромы и беспорядки, участвовали около 150 человек. Задержано более 40 человек. Двое были ранены, предполагаемый стрелок задержан.